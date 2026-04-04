ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಮಾರ್ಚ್ ಬಂತೆಂದರೆ ತಡವಾಗುವುದೇಕೆ?
Late periods in March: ಈ ಬಾರಿ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ತಡವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಕ್ರಮ ತಪ್ಪಿದೆಯೇ? ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮಾರ್ಚ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೀಗಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು? ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ತಡವಾಗುವುದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧವಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ವಿವರ.
ವೈದ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ತಡವಾಗಲು ಗರ್ಭಧಾರಣೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅಸಮತೋಲನ, ಒತ್ತಡ (Stress), ಥೈರಾಯ್ಡ್, ತೂಕದಲ್ಲಿನ ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆ, ಅಸಮರ್ಪಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕಾರಣವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ "ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಮೊದಲು ಇದು ಕೇವಲ 'ಮೀಮ್ಸ್' (Memes) ಎನ್ನಿಸಿದರೂ, ವೈದ್ಯರು ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.
ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲೇ ಏಕೀ ಬದಲಾವಣೆ?
1. ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ
ಮಾರ್ಚ್ ಎಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಕಾಲ. 10 ಮತ್ತು 12ನೇ ತರಗತಿಯ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗಳ ಒತ್ತಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳು 'ಫೈನಾನ್ಶಿಯಲ್ ಇಯರ್ ಎಂಡಿಂಗ್' (Financial Year Ending) ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ವಿಪರೀತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ದೇಹದ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ತಡವಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ.
2. ನಿದ್ರೆಯ ಮಾದರಿ ಮತ್ತು ಬದಲಾದ ದಿನಚರಿ
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ದೇಹದ ಒಳಗಿನ 'ಜೈವಿಕ ಗಡಿಯಾರ'ವನ್ನು (Internal Clock) ಏರುಪೇರು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾಸಿಕ ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
3. ಋತುಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ
ಫೆಬ್ರವರಿ ನಂತರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಚಳಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯು ದೇಹದ 'ಮೆಲಟೋನಿನ್' ಮತ್ತು 'ಕಾರ್ಟಿಸೋಲ್' ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಗಳ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಂಡೋತ್ಪತ್ತಿ (Ovulation) ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ಸಮಯ ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಬಹುದು.
4. ಸಂಶೋಧನೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತದೆ?
'ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ವುಮೆನ್ಸ್ ಹೆಲ್ತ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದಾಗ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ ವಿಳಂಬವಾಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಹಾರ್ಮೋನ್ ಚಕ್ರವು ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಾಂಕಗಳಿಗಿಂತ ದೇಹದ 'ಸರ್ಕಾಡಿಯನ್ ರಿದಮ್' (Circadian Rhythm - ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರದ ಚಕ್ರ) ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಪರಿಹಾರವೇನು?
ಯಾವುದೇ ತಿಂಗಳನ್ನು ದೂಷಿಸುವ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 7-8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ.
ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ.
ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಿರಿಯಡ್ಸ್ 10 ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
