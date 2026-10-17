ಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಈ ತಿಂಗಳಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತವನ್ನು ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸಾಧಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹೊಂದಿದೆ.
ದೆಹಲಿ:ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SIR) ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಮಧ್ಯೆ, ಮಿತಿ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರವು ಈ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಲೋಕಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಅಂಗೀಕಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೇಂದ್ರವು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂಖ್ಯಾಬಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಉನ್ನತ ಮೂಲಗಳು ಹೇಳಿವೆ.
SIR ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯವಾದರೆ, ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮಸೂದೆಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಚಯಿಸಿ ಅಂಗೀಕರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಆದರೆ ದೀಪಾವಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ಖುಷಿ ಸಿಗಲಿದೆ. ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯ ಕುರಿತು ಹೋರಾಟ ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಅದರ ಪರವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ ಪಡಿಸಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳೆದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಚರ್ಚೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳಿನಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಅಧಿವೇಶನ ಕರೆಯುವುದು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಮಸೂದೆ ಅಂಗೀಕಾರ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಸದನದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಸದರ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿ ಮಸೂದೆ ಮತ್ತು ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ 17 ರಂದು, ಬಜೆಟ್ ಅಧಿವೇಶನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಲೋಕಸಭೆ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ವಿಧಾನಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಸೂದೆ (ಡಿಲಿಮಿಟೇಶನ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ಕೆಳಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರವಾಗಲಿಲ್ಲ.
ಬಹುಮತ ಆಗುತ್ತಾ?
ಸಾಂವಿಧಾನಿಕ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹುಮತದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಎರಡೂ ಸದನಗಳು ಹಾಜರಿರುವ ಮತ್ತು ಮತ ಚಲಾಯಿಸುವ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ಬಹುಮತವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ 360 ಸ್ಥಾನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಲೋಕಸಭೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಲ 540. ತೃಣಮೂಲ ಮತ್ತು ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದರನ್ನು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಸದನದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಎನ್ಡಿಎ ಬಹುಮತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸಂಖ್ಯೆ (ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು) ಇಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಿಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಸ್ಥಾನ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ. ತೃಣಮೂಲದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಸಂಸದರು ಮತ್ತು ಆರು ಶಿವಸೇನೆ (ಯುಬಿಟಿ) ಸಂಸದರು ಆಡಳಿತ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಎಂಟು ಸಂಸದರನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಎನ್ಸಿಪಿ (ಶರದ್ ಪವಾರ್) ನಂತಹ ಇತರ ಪಕ್ಷಗಳ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ 50% ಸೀಟುಗಳ ಖಾತರಿಯ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಈ ಭರವಸೆ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. 50% ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಪಡೆದರೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಕ್ತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕಿ ಸುಪ್ರಿಯಾ ಸುಳೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು.