ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಹೊಳಪು ಕಡಿಮೆಯಾಗದಂತೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಧಾನ
Gold jewellery storage tips: ನೀವು ಖರೀದಿಸಿರುವ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ಆ ಅಭ್ಯಾಸ ಬದಲಿಸಿ! ಆ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವೇ ಹೊರತು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸ್ಟೋರೇಜ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ
ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳೆಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿದ ಚಿನ್ನದ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ (Store) ಇಡದಿದ್ದರೆ, ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅವುಗಳ ಸಹಜ ಹೊಳಪು (Shine) ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಹುತೇಕರು ಈಗಾಗಲೇ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ.
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು?
ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಕೇವಲ ನೋಡಲು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ (Show) ಮಾತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತವೆಯೇ ಹೊರತು, ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಹೊಳಪು ಹಾಳಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ವಿಧಾನ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಟಿಪ್ಸ್.
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ (Cotton) ಬಳಸಿ
ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತಿ (Cotton) ಬಳಸಿ
ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದರ ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾದ ಹತ್ತಿಯನ್ನು (Cotton) ಹರಡಿ. ಎಲ್ಲಾ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆಭರಣವನ್ನೂ ಹತ್ತಿಯ ನಡುವೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ (Separate) ಇರಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಆಭರಣಗಳು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ತಾಗಿ ಗೀರು ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಹೊಳಪು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ (Silica Gel Packet) ಇರಿಸಿ
ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ (Silica Gel Packet) ಇರಿಸಿ
ಆಭರಣಗಳ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ತೇವಾಂಶ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಚಿನ್ನದ ಕಾಂತಿ ಮಸುಕಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಹತ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 'ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್' ಇಡುವುದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಇದು ಬಾಕ್ಸ್ ಒಳಗಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಂಡು, ಒಡವೆಗಳು ಸದಾ ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಈ ಸರಳ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳ ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಆರೋಗ್ಯ, ಸೌಂದರ್ಯ, ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಕಿಚನ್ ಟಿಪ್ಸ್, ಸಂಬಂಧ, ಫ್ಯಾಷನ್, ರೆಸಿಪಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಒಂದೇ ಕ್ಲಿಕ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಅಧಿಕೃತ ಆ್ಯಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗು ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.