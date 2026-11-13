ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 3,150 ವಜ್ರಗಳಿರುವ 'ದಿ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಲೆಗಸಿ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026ರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಕಾಜಿಯಾ ಲಿಜ್ ಮೆಜೊ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 12 ಕಿರೀಟ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಫುಲ್ ಡಿಟೇಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್: ಈ ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ಪೋರ್ಟೊ ರಿಕೊ (Puerto Rico) ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕೇರಳ ಮೂಲದ 19 ವರ್ಷದ ಕಾನೂನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಮತ್ತು ಮಾಡೆಲ್ ಕಾಜಿಯಾ ಲಿಜ್ ಮೆಜೊ (Kaziah Liz Mejo) ಅವರು 'ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ 2026' ಕಿರೀಟ ಗೆದ್ದಿದ್ದು, ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನವೆಂಬರ್ 24, 2026 ರಂದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಫಿನಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಿರೀಟ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ. 121 ದೇಶಗಳ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ನವೆಂಬರ್ 12ರಂದು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿಯ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 75ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವದ ಅಂಗವಾಗಿ 'ದಿ ರೇಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಎಟರ್ನಲ್ ಲೆಗಸಿ' (The Radiance of an Eternal Legacy) ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಚಿನ್ನದ ಎಳೆಗಳ ನಡುವೆ 3,150 ವಜ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಧಿಕೃತ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಭವ್ಯವಾದ ಕಿರೀಟದ ಒಂದು ನೋಟವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. "'ಶಾಶ್ವತ ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು' ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. 3,150 ವಜ್ರಗಳು, 75 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ ಭೂತ, ವರ್ತಮಾನ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಅಸಾಧಾರಣ ಕಿರೀಟ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯ 75 ನೇ ವಜ್ರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಜಾರ್ಜ್ ವಿಟ್ಟೆಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೈಸನ್ ಡಿ'ಓರ್ ಅವರು ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅನಾವರಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ
ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಿರೀಟಗಳು
ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆರಂಭವಾಗಿ 75 ವರ್ಷಗಳೇ ಗತಿಸಿದ್ದು, ಈ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಶೇಷ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹೊಸ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿರೀಟವು ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ವಿಜೇತರಿಂದ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. 75 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ, ಸ್ಪರ್ಧೆಯು 12 ವಿಭಿನ್ನ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದೆ.
- ರೊಮಾನೋವ್ ಇಂಪೀರಿಯಲ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಕ್ರೌನ್ (1952): ಇದು 1,529 ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮೊದಲ ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕಿರೀಟವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಆರ್ಮಿ ಕುಸೆಲಾ ಗೆದ್ದರು.
- ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನ್ ಮಾರ್ಟೆಲ್ ಕ್ರೌನ್ (1953): ಅದರ ಘನ ಕಂಚಿನ ಮುಕ್ತಾಯದಿಂದಾಗಿ ಲೋಹೀಯ ಕಂಚಿನ ಕಿರೀಟ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನ್ ಮಾರ್ಟೆಲ್ 1953 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದರು.
- ಸ್ಟಾರ್ ಆಫ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಕ್ರೌನ್ (1954-1960): ಅದರ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ನಕ್ಷತ್ರದ ನಂತರ ಹೆಸರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಇದು ಘನ ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾದ ಸುಮಾರು 1,000 ಓರಿಯೆಂಟಲ್ ಕಲ್ಚರ್ಡ್ ಕಪ್ಪು ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು.
- ರೈನ್ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರೌನ್ (1961-1962): ರೈನ್ಸ್ಟೋನ್ಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಈ ಕಿರೀಟವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯ 10 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
- ಕವೆಂಟ್ರಿ ಕ್ರೌನ್ (1963-2001): ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಾರಾ ಕವೆಂಟ್ರಿ ರೈನ್ಸ್ಟೋನ್ ಕ್ರೌನ್ ಅನ್ನು ಮರುವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದರು, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜದಂಡವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಮಹಿಳೆಯ ಆಕೃತಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಲೇಡಿ ಕ್ರೌನ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
- ಮಿಕಿಮೊಟೊ ಫೀನಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೌನ್ (2002-2008 ಮತ್ತು 2017-2018): ಇದು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಶನ್ನ 51 ನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿತು ಮತ್ತು 500 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬಣ್ಣರಹಿತ ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು 120 ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಅಕೋಯಾ ಮುತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು, ಇದು ಸುಮಾರು 30 ಕ್ಯಾರೆಟ್ಗಳಷ್ಟು ತೂಕವಿತ್ತು.
- ಕಾವೊ ಕ್ರೌನ್ (2008): ವಿಯೆಟ್ನಾಂನಲ್ಲಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾದ ಈ ಕಿರೀಟವು 1,000 ಅಮೂಲ್ಯ ಕಲ್ಲುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿತ್ತು: 555 ಬಿಳಿ ವಜ್ರಗಳು, 10 ಸ್ಮೋಕಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಶಿಲೆ ಹರಳುಗಳು, 375 ಕಾಗ್ನ್ಯಾಕ್ ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು 19 ಮಾರ್ಗನೈಟ್ ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳು, 18-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಿಳಿ ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾಗಿದೆ.
- ಡೈಮಂಡ್ ನೆಕ್ಸಸ್ ಪೀಸ್ ಕ್ರೌನ್ (2009-2013): ಇದು 1,371 ರತ್ನದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮಿಸ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್ನ HIV/AIDS ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ಕೃತಕ ಮಾಣಿಕ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಿತು.
- DIC ಕ್ರೌನ್ (2014-2016): ಹತ್ತು ಕುಶಲಕರ್ಮಿಗಳು ಈ ಕಿರೀಟದ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಇದು ಮ್ಯಾನ್ಹ್ಯಾಟನ್ ಗಗನಚುಂಬಿ ಕಟ್ಟಡಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಐದು ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿ ತುಂಡುಗಳು, 311 ವಜ್ರಗಳು, 33 ಶಾಖ-ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಸ್ಫಟಿಕದ ತುಂಡುಗಳು ಮತ್ತು 18-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಿಳಿ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಲಾದ 198 ನೀಲಮಣಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
- ಮೌವಾದ್ ಪವರ್ ಆಫ್ ಯೂನಿಟಿ ಕ್ರೌನ್ (2019-2021): ಇದು 62.83-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಕ್ಯಾನರಿ ವಜ್ರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ವೈವಿಧ್ಯತೆ, ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
- ಮೌವಾದ್ ಫೋರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗುಡ್ ಕ್ರೌನ್ (2022-2023): ಇದನ್ನು 110-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ ನೀಲಿ ನೀಲಮಣಿ ಮತ್ತು 48 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಬಿಳಿ ವಜ್ರಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
- ಜ್ಯುವೆಲ್ಮರ್ ಲುಮಿಯೆರೆ ಡಿ ಎಲ್'ಇನ್ಫಿನಿ ಕ್ರೌನ್ (2024-2025): ಇದನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಫಿಲಿಪಿನೋ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ ಆಭರಣ ವಿನ್ಯಾಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೈಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ನೂರಾರು ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು 23 ಚಿನ್ನದ ದಕ್ಷಿಣ ಸಮುದ್ರ ಮುತ್ತುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಹೊರ ಕವಚವು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಂನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ.