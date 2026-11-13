ಮಹಿಳೆಯರು ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಿಂಬದಿ ಕುಳಿತಾಗ ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಕೂರುವ ಅಭ್ಯಾಸದ ಹಿಂದಿನ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೂಢಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಜ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಜೆನಿತ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಬೈಕ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕೂಟರ್ ಹಿಂಬದಿ ಕುಳಿತಾದ ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದೃಶ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದಿಗೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೀರೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಾಗ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಕಂಫರ್ಟ್ ಎನ್ನಿಸುವ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕಿದರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದೇ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಯಾವುದೇ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ತತ್ವ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಾನದಂಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ಇದರ ಬೇರುಗಳು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ರೂಢಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಾದ್ಯಂತ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸವಾರ ಜೆನಿತ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ವಿಷಯವನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಅಭ್ಯಾಸವು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಜ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ!
ಜೆನಿತ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಮಹಿಳೆಯರು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಇದರ ಇತಿಹಾಸವು ಮಧ್ಯಕಾಲೀನ ಯುರೋಪಿನ ಹಿಂದಿನದು, ಅಲ್ಲಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಮಹಿಳೆಯರು ಎರಡೂ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಬದಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರು ಪುರುಷರಂತೆ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಅನುಚಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಅಂದಿನಿಂದ, ಸೈಡ್-ಸ್ಯಾಡಲ್ ರೈಡಿಂಗ್ (ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕಾಲು ಹಾಕಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು) ಅನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರು ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬೊಹೆಮಿಯಾದ ಅನ್ನಿ ನಂತಹ ರಾಜಮನೆತನದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆ ಬಂದಾಗ, ಅದು ಅನೇಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಗಳನ್ನು ತಂದಿತು. ಕ್ರಮೇಣ, ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು. ನಂತರ, ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಾಗ, ಈ ಅಭ್ಯಾಸ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮುಂದುವರೆಯಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಇದು ಎಷ್ಟು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದರೆ ತಲೆಮಾರುಗಳಾದ್ಯಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಾತೀತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಇಂದಿಗೂ, ಈ ದೃಶ್ಯವು ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ.
ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿಯ ಉದಾಹರಣೆಯು ವಿಭಿನ್ನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ
ಜೆನಿತ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಈ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿಯನ್ನು ಸಹ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪುರುಷರಂತೆ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋರಾಡಿದ ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ರಾಣಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿಯನ್ನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉದಾಹರಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಸಮರ್ಥರಾಗಿದ್ದರು ಎಂದು ಇದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಸಾಹತುಶಾಹಿ ಪ್ರಭಾವ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಗ್ರಹಿಕೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹವಾಗಿಸಿತು.
ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಬೈಕ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕೂಟರ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಾಹನಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಅನೇಕ ಮಹಿಳೆಯರು ಇನ್ನೂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಅನುಕೂಲತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಭ್ಯತೆಯ ಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತಾ ತಜ್ಞರು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಅಗಲಿಸಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆಯಾದರೂ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನಡವಳಿಕೆಯು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಲಹೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ
ಜೆನಿತ್ ಇರ್ಫಾನ್ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿರುವ ಜನರು ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯವೆಂದು ತೋರುವ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸವು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಇತಿಹಾಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರಬಹುದು ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅನೇಕ ಬಳಕೆದಾರರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರು. ಈ ಚರ್ಚೆಯು ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಭಾವಗಳು ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ನಾವು ಲಘುವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅವುಗಳ ಹಿಂದೆ ದೀರ್ಘ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.