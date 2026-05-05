Detergent Box Hack: ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಒಗೆಯುವಾಗ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಚೆಲ್ಲುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಮೂರೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಉಪಯುಕ್ತ 'ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್' ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಕೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಷಿನ್ ಅಥವಾ ಬಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕುವಾಗ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಚೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಂದು DIY ಐಡಿಯಾ ಕೇವಲ 3 ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಇಂತಹದ್ದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸುಲಭಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಖಾಲಿ ಕಂಟೇನರ್ (ಡಬ್ಬ) ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಳಸಿ ಬಿಸಾಡಿದ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಅಥವಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲಿ ಇದ್ದರೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಪೌಡರ್ ಹೊರಗಡೆ ಚೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವೇನಲ್ಲ, ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಹಂತ 1: ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ
ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲ ಹಂತವೆಂದರೆ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವ ಹಾಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳ (ಕ್ಯಾಪ್) ವನ್ನು ಅದರ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಳದ ಆಕಾರವನ್ನು ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬದ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೇಲೆ ದುಂಡಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿ.
ಹಂತ 2: ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲೂ ಕಟ್ ಮಾಡಿ
ಈಗ ನೀವು ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲಿಯ ಬಾಯಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಬೇಕು (ರಿಂಗ್ ಹಂತದವರೆಗೆ) ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಮೇಲೆ ಕಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಕೈ ಕಟ್ ಆಗುವ ಭಯವಿರುವುದರಿಂದ ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು.
ಹಂತ 3: ಜೋಡಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಲಿದೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್
ಈಗ ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬದ ಮುಚ್ಚಳದ ಮೊದಲೇ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲಿಯ ಬಾಯಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ತುಂಬಿಸಿ, ನಂತರ ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲಿಯ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನೂ ಮುಚ್ಚಿ. ಈಗ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಳಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧ.
ಇದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ
ಜಿಗುಟಾದ ಅಂಟು (Glue Gun/Adhesive): ಬಾಟಲಿಯ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಡಬ್ಬಕ್ಕೆ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅದರ ಸುತ್ತಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೂ ಗನ್ ಅಥವಾ ಫೆವಿಕ್ವಿಕ್ ಹಾಕಿದರೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪುಡಿ ಸಂದುಗಳಿಂದ ಸೋರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಬಾಟಲಿಯ ಬಾಯಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಅಳತೆ ಕಪ್ (Measuring Cap): ಕೋಲ್ಡ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಬಾಟಲಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಅದನ್ನು ಅಳತೆ ಕಪ್ ಆಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕುವುದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡಿ. ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮುಚ್ಚಳ ಪೌಡರ್ ಬೇಕು ಎಂದು ಮೊದಲೇ ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚುವುದು (Labeling): ಡಬ್ಬದ ಮೇಲೆ "Detergent" ಎಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬರೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಲೇಬಲ್ ಹಚ್ಚುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದರಿಂದ ಮನೆಯ ಇತರ ಡಬ್ಬಗಳ ನಡುವೆ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ (ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಡಬ್ಬಗಳಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಇದು ಅವಶ್ಯಕ).
ತೇವಾಂಶದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ (Moisture Control): ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಪೌಡರ್ ಗಡ್ಡೆ ಆಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು, ಡಬ್ಬದ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಿಲಿಕಾ ಜೆಲ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಣ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಇದು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಹಿಡಿಕೆ (Handle): ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಂಟೇನರ್ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಹಿಡಿಯಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇರುವಂತಹ ಡಬ್ಬವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಎತ್ತಿ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಬಹುದು.