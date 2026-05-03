ಟವಲ್ ಒರಟಾಗಿದ್ಯಾ, ಕೊಳೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ವಾ? ಒಂದೇ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ನಿಂದ ಹೊಸದರಂತೆ ಮೃದುವಾಗುತ್ತೆ
How to soften old towels: ಕಲ್ಲಿನಂತೆ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಟವಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡೇ ಟವಲ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸುಲಭ ಉಪಾಯಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ತಪ್ಪು ವಿಧಾನ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಳಸುವ ಟವಲ್ಗಳು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪದೇ ಪದೇ ತೊಳೆಯುವುದು, ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ನ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದ ಟವಲ್ಗಳು ಒರಟಾಗುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನೇಕರು ಹೊಸ ಟವಲ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸುಲಭವಾದ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಳೆಯ ಟವಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೃದುಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯನ್ನೂ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಟವಲ್ಗಳು ಒರಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಟವಲ್ಗಳು ಒರಟಾಗಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ (ಸೋಪು) ಶೇಖರಣೆಯಾಗುವುದು. ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದಾಗ ಸೋಪು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಟವಲ್ನ ನಾರುಗಳಲ್ಲಿ (Fibers) ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗಡಸು ನೀರು (Hard Water) ಕೂಡ ಟವಲ್ಗಳನ್ನು ಒರಟಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಒಣಗಿಸುವುದರಿಂದಲೂ ಟವಲ್ನ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಟವಲ್ ಮೃದುಗೊಳಿಸಲು ಸುಲಭ ಟ್ರಿಕ್
ಹಳೆಯ ಟವಲ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಪಡಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಿಳಿ ವಿನೆಗರ್ (White Vinegar) ಬೆರೆಸಿ. ಈಗ ಟವಲ್ ಅನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನೆಸಿಡಿ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಳೆಯಿರಿ. ವಿನೆಗರ್ ಟವಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಅಂಶವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಾರುಗಳನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಚ್ಛಿಸಿದರೆ, ತೊಳೆಯುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಬೇಕಿಂಗ್ ಸೋಡಾ ಕೂಡ ಬಳಸಬಹುದು.
ಒಣಗಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ
ಟವಲ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಗಾಳಿಯಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ. ಅತಿಯಾದ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಡ್ರೈಯರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇದರಿಂದ ಟವಲ್ಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗುತ್ತವೆ.
ಈ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ
ಟವಲ್ ತೊಳೆಯುವಾಗ ಅತಿಯಾದ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಳಸಬೇಡಿ.
ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಸಾಫ್ಟ್ನರ್ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ನಾರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು.
ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಟವಲ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತೊಳೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಇದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಈ ಸುಲಭವಾದ ಹ್ಯಾಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಟವಲ್ ಅನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಮೃದುವಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
