ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಅದೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಎನ್ನುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದರು..!
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಾವ್ಯ ಶೈವಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಅವಮಾನ! ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ರಾ 'ಬಜಾರಿ' ಕುವರಿ?
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 12ರ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಕ್ಯೂಟ್ ಅಂಡ್ ಬೋಲ್ಡ್ ಬೆಡಗಿ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ (Kavya Shaiva) ಅವರಿಗೆ ಈಗ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ 'ಬಜಾರಿ' ಸ್ಟೈಲ್ ಮೂಲಕ ಫೈನಲ್ ಹಂತದವರೆಗೆ ತಲುಪಿ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕಾವ್ಯ, ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ನಟಿಗೆ ಅಕ್ಷರಶಃ ಶಾಕ್ ಕಾದಿತ್ತು! ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು? ಆ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ.
ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ರೇಜ್.. ಆಯೋಜಕರ ಕಿರಿಕ್!
ಕಲಬುರಗಿಯ ಎಸ್.ಎಂ. ಪಂಡಿತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ಕಾವ್ಯ ಅವರನ್ನ ನೋಡಲು ಅಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಜೇನುಗೂಡಿನಂತೆ ಮುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಯಾವಾಗ ಕಾವ್ಯ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಂದರೋ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಳ್ಳೋಕೆ ಅದೇನು ಆತುರವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ! ಸೀದಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಹತ್ತೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಆಗ ಶುರುವಾಯ್ತು ನೋಡಿ ಅಸಲಿ ಕಿರಿಕ್. ಆಯೋಜಕರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಯಿತು.
ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆಯೇ ಮೈಕ್ ಕಿತ್ತಾಟ!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸುಗಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುವಾಗಲೇ ಒಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಅವರು ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು ಮಾತನಾಡಲು ಮುಂದಾದಾಗ, ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ (ಸ್ಥಳೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಆಯೋಜಕ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ) ಏಕಾಏಕಿ ಕಾವ್ಯ ಅವರ ಬಳಿ ಬಂದು, ಅವರ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮೈಕ್ ಅನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕಿತ್ತುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ!
ಒಬ್ಬ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ, ಅದೂ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ಎನ್ನುವ ಕನಿಷ್ಠ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇಲ್ಲದೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಿದ್ದು ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬೆಚ್ಚಿಬಿದ್ದರು. ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಮೈಕ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದು ಕಾವ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಆದ ದೊಡ್ಡ ಅವಮಾನವಾಗಿತ್ತು. ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಸ್ತಬ್ದರಾಗಿ ಹೋದರು.
ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ ಕಾವ್ಯ? ಶುರುವಾಯ್ತು ವಾರ್!
ನಮಗೆಲ್ಲಾ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ ಏನೂ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವವರಲ್ಲ. ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಟಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಅವರು, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಆದ ಅವಮಾನವನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. "ಒಬ್ಬ ನಟಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಅವಮಾನ ಮಾಡುವುದಾ? ನಿಮ್ಮ ನಡೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಅವರು ನೇರವಾಗಿಯೇ ಆಯೋಜಕರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಜೋರಾಯಿತು. ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಆಯೋಜಕರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಿದರು.
ಮನನೊಂದು ವೇದಿಕೆ ತೊರೆದ ನಟಿ!
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕರ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಮನನೊಂದ ಕಾವ್ಯ ಶೈವ, ಅರ್ಧಕ್ಕೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರನಡೆದರು. "ನನಗೆ ಗೌರವ ಇಲ್ಲದ ಕಡೆ ನಾನು ಇರಲಾರೆ" ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಿರ್ಗಮಿಸಿದರು.
ಈ ಘಟನೆ ಈಗ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕಾವ್ಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಆಯೋಜಕರ ವಿರುದ್ಧ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲವಾಗಿದ್ದಾರೆ. "ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಭದ್ರತೆ ಕೊಡಬೇಡವೇ?" ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಿಂದ ಖ್ಯಾತಿ ಗಳಿಸಿದ ಕಾವ್ಯ ಶೈವಗೆ ಕಲಬುರಗಿಯ ಈ ಕಹಿ ಅನುಭವ ಮಾತ್ರ ಮರೆಯಲಾಗದ ಗಾಯವನ್ನಂತೂ ಮಾಡಿದೆ!
