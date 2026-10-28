ನಿಮಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆಯೇ? ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಸೋಂಕು ತಗಲಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯದಿಂದ ನೀವು ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ನೀಡಿರುವ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ.
ತಾಯಿಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸಬಹುದಾ?
ಹೊಸದಾಗಿ ತಾಯಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಲಹೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯೆಂದರೆ, ತಾಯಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಇದ್ದರೆ ಮಗುವಿಗೆ ಹಾಲುಣಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಗುವಿಗೂ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಸೋನಿಯಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಮಹಿಳೆಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸಿ, ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸತ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೊಸ ತಾಯಿಯೂ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಏಕೆ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡೋಣ.
'ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದರೆ ಮಗುವಿಗೂ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತಾ?'
ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ತಜ್ಞೆ ಡಾ. ಸೋನಿಯಾ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಾಯಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು, ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ನೀಡುವ ಬದಲು ಬೇರೆ ಹಾಲು ಏಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಹಿಳೆ, ತನಗೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನದಿಂದ ತೀವ್ರ ಜ್ವರ ಬಂದಿದ್ದು, ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲು ಕುಡಿಸಿದರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಜ್ವರ ಬರಬಹುದು ಎಂಬ ಭಯವಿದೆ ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ!
ಮಹಿಳೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದ ವೈದ್ಯರು, ಇದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ತಾಯಿಗೆ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಾಯಿಯ ದೇಹವು ಸೋಂಕಿನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳನ್ನು (ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್) ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಯಾವ ಸೋಂಕು ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೋಂಕು ಹರಡುವ ವಿಧಾನ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಎದೆಹಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಮಗುವಿಗೆ ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ
ತಾಯಿ ಮಗುವಿಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸಿದಾಗ, ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಕಾಯಗಳು ಮಗುವಿಗೆ ತಲುಪಿ ಸೋಂಕುಗಳ ವಿರುದ್ಧ ರಕ್ಷಣೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಎದೆಹಾಲು ಮಗುವಿನ ಪೌಷ್ಟಿಕತೆ ಹಾಗೂ ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎದೆಹಾಲು ಎಲ್ಲ ಸೋಂಕುಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಮಗುವಿನ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ ತಾಯಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು
ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಹಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದರೆ, ಸ್ತನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಲು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ನೋವು, ಊತ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಗಂಟುಗಳಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ತಾಯಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಇದ್ದಾಗಲೂ, ವೈದ್ಯರು ಬೇರೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಎದೆಹಾಲುಣಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಗಮನಿಸಿ: ತಾಯಿಗೆ ತೀವ್ರ ಅನಾರೋಗ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಮಗುವಿಗೆ ಜ್ವರ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಹಾಲು ಕುಡಿಯಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿದ್ದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೆರವು ಪಡೆಯಿರಿ. ಮೂರು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಗುವಿಗೆ 38°C ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ತುರ್ತಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.