ಮನೆಯಂಗಳದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳಿಗಿಂತ ಎಲೆಗಳೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ ಕಾರಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸಿಲು, ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ, ಮಿತವಾದ ನೀರು ಮತ್ತು ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯುವ ಮೂಲಕ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೂವುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಈ ಸರಳ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೈತೋಟವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಸಬಹುದು.
ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಕನಿ, ಟೆರೇಸ್ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವುಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲೆಗಳೇ ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ. ಎಷ್ಟೇ ಕೇರ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಹೂವು ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟರೂ ಪೀಚು ಪೀಚಲಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಇದು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನ ಕೊರತೆ, ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅಥವಾ ಅನುಚಿತ ನೀರುಹಾಕುವುದರಿಂದಾಗಿರಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೂವಿನ ಕುಂಡವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಬಯಸಿದರೆ, ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವ ಈ 5 ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು
ಹೂವಿನ ಸರಿಯಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಗುಲಾಬಿಗಳು, ದಾಸವಾಳ ಮತ್ತು ಚೆಂಡುಮಲ್ಲಿಗೆಗಳಂತಹ ಅನೇಕ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸುಮಾರು 4-6 ಗಂಟೆಗಳ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ಸಸ್ಯದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಹವಾಮಾನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಪಡೆಯುವಂತೆ ಕುಂಡಗಳನ್ನು ಇಡಿ.
ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಸೇರಿಸಿ
ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಹೂವಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಅವಶ್ಯಕ. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಮಿಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಳೆತ ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸಿ. ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಂಡದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗೊಬ್ಬರದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿ. ಅದನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
ಸರಿಯಾದ ನೀರುಹಾಕುವ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸಿ
ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ಅತಿಯಾಗಿ ನೀರುಹಾಕುವುದು ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಮಣ್ಣಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗ ಒಣಗಿದಾಗ ಅಗತ್ಯವಿರುವಷ್ಟು ನೀರು ಹಾಕಿ. ಕುಂಡದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಳಚರಂಡಿ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಸತ್ತ ಹೂವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ
ಸಸ್ಯಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳು ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಕತ್ತರಿಗಳಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಿ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಡೆಡ್ಹೆಡಿಂಗ್ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಅರಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ವಿಧಾನವು ಪ್ರತಿ ಸಸ್ಯಕ್ಕೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಸ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ
ಕೆಲವು ಹೂಬಿಡುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಹೊಸ ಕೊಂಬೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಸ್ಯವನ್ನು ದಟ್ಟವಾಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಸಸ್ಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ತಪ್ಪಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಹೂಬಿಡುವುದನ್ನು ವಿಳಂಬಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.