ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಡಿಯೋವೊಂದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. 'ನನ್ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು' ಎಂಬ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಇದು ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡದ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರೆ, ಬೇರೆಯವರು ಊಹಾಪೋಹ ಬೇಡ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ತನ್ನ ಉದ್ದನೆಯ ಕೂದಲನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ನಿರ್ಧಾರದ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೀರ್ತನಾ ಮೆನನ್ ಎಂಬ ಈ ಯುವತಿ, ಬಾರ್ಬರ್ ಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಈ ಕ್ಲಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಆಕೆ ಏನನ್ನೂ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಆದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಆಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. "POV: ನನ್ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮದುವೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು" ಅಂತ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸಾಲು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ನಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ನಾನಾ ಚರ್ಚೆ
ಈ ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ನೋಡಿ, ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿದ ಮದುವೆಗೆ ಕೀರ್ತನಾ ಈ ರೀತಿ ವಿರೋಧ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಹಲವರು ಭಾವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ, ಯಾರನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಹಕ್ಕಿನ ಸಂಕೇತ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣ ಅಂತ ಕೀರ್ತನಾ ಎಲ್ಲೂ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರಣ, ಕೂದಲು ದಾನ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವುದಕ್ಕೋ ಆಕೆ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದೇ ವಿವರಣೆ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಜನರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಅರ್ಥದ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ತರಹೇವಾರಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳು ಹರಿದುಬಂದಿವೆ. ಆಕೆಯ ಧೈರ್ಯದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಅನೇಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೋರ್ ಪವರ್ ಟು ಯು, ಗರ್ಲ್," (ನಿಮಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಸಿಗಲಿ) ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಬರೆದರೆ, "ಆಧುನಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ದಿಟ್ಟ ಪರಿಹಾರಗಳೇ ಬೇಕು" ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವರು, 'ಬೇಡವಾದ ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೊಂದು ಹೊಸ ದಾರಿ ಸಿಕ್ಕಿತು' ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು, ತನಗಾಗಿ ತಾನು ನಿಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಆಕೆಯ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ವೇಳೆ, ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಡಿ ಎಂದು ಹಲವರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನೆಂದು ಆಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಪೂರ್ತಿ ಕಥೆ ತಿಳಿಯದೆ ಊಹಾಪೋಹ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆಕೆಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆನಾದರೂ ಕಾರಣವಿದೆಯೋ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ನಿಗೂಢ. ಏನೇ ಆದರೂ, ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯುವಜನರು ಜೀವನದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಎದುರಿಸುವ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.