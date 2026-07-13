16 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳ ಲಿಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ತಿಂಗಳ ಮತ್ತು ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ.

ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್‌ಗಳು ಬರೀ ಸಿನಿಮಾದಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದಲೂ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ದುಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆನಟಿ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸದ್ಯದ ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆ. ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 16 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನಟಿ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಭರ್ಜರಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಒಂದು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಹಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆದಾಯ ಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಿದೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಮುಂಬರುವ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಪೂರ್ತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸ್...

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ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಿಂದ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ?

ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 8 ರಿಂದ 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಯಾಷನ್, ಬ್ಯೂಟಿ ಮತ್ತು ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಅವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಜಾಹೀರಾತು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿದೆ.

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ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಿಂದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಗಳಿಕೆ ಎಷ್ಟು?

ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಕೇವಲ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಮೂಲಕವೇ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು 35 ರಿಂದ 40 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಕೂಡ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ಅಕೌಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.

ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಿಂದ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಎಷ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಾರೆ?

ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ವಾರ್ಷಿಕ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು 4 ರಿಂದ 5 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಈ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಆದಾಯವೇ ಹೇಳುವಂತೆ, ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ವೇದಿಕೆಯಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ.

ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ಗಳಿಗೆ ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಯಾಕೆ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆ?

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ 16 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಯುವ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಅವರ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಫ್ಯಾಷನ್, ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್, ಸ್ಕಿನ್‌ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್ ಕಂಪನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರ ಪ್ರಮೋಶನಲ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀವ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಎಂಗೇಜ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ.

ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಅವರ ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಯಾವುವು?

ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಶ್ರೀಲೀಲಾ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬಾಲಿವುಡ್‌ಗೆ ಕಾಲಿಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅನುರಾಗ್ ಬಸು ಅವರ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಆರ್ಯನ್ ಜೊತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅಲಿ ಖಾನ್ ಜೊತೆ 'ದಿಲೇರ್' ಎಂಬ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲೂ ನಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಕುನಾಲ್ ದೇಶಮುಖ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ, ನವೆಂಬರ್ 2026ರ ದೀಪಾವಳಿ ವೀಕೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಥಿಯೇಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.