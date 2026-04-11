- Home
- Life
- Relationship
- ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ HIV ರಕ್ತ ಚುಚ್ಚಿದ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್, ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯುವತಿ
ಮದುವೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ HIV ರಕ್ತ ಚುಚ್ಚಿದ ಬಾಯ್ಫ್ರೆಂಡ್, ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಯುವತಿ
ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ, ಎಚ್ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಂದು ಮದುವೆ ನಿರಾಕರಿಸಿದ ಯುವತಿಯ ಮೇಲೆ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸೇಡು ತೀರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಎಚ್ಐವಿ ಪೀಡಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ಆಕೆಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಭಯದಿಂದ ಯುವತಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ಎಚ್ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದ ಯುವಕ
ಹೈದರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಯುವಕನ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಎಚ್ಐವಿ (HIV) ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆತಂಕಗೊಂಡ ಯುವತಿಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಯುವಕನಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕನಿಗೂ ಎಚ್ಐವಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ಕಾರಣದಿಂದ ಯುವತಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಳು.
ಅಮಾನುಷ ಸೇಡಿನ ಕೃತ್ಯ
ಮದುವೆ ನಿಂತುಹೋದ ಸಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಯುವಕ, ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು 11ರಂದು ಮಾತನಾಡಬೇಕೆಂದು ಯುವತಿ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ. ಈ ವೇಳೆ ತಾನು ತಂದಿದ್ದ ಎಚ್ಐವಿ ಪೀಡಿತ ರಕ್ತವನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಯುವತಿಯ ದೇಹಕ್ಕೆ ಇಂಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಯುವತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಘಟನೆಯು ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು.
ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭೀತಿ
ಆರೋಪಿ ಮಾಡಿದ ಈ ಕೃತ್ಯದಿಂದ ಯುವತಿ ತೀವ್ರ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಳು. ತನಗೂ ಎಚ್ಐವಿ ಹರಡಬಹುದೇ ಎಂಬ ಭಯ ಆಕೆಯನ್ನು ಕಾಡತೊಡಗಿತ್ತು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಜ ತನ್ನನ್ನು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕ ಆಕೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕುಗ್ಗಿಸಿತ್ತು.
ಯುವತಿ ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆಗೆ ಶರಣು
ಘಟನೆ ನಡೆದು ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಕಳೆಯುತ್ತಾ ಬಂದರೂ ಯುವತಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ. ತೀವ್ರ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಆಕೆ ಗುರುವಾರ ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆ*ತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಪೋಷಕರು ತಕ್ಷಣ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರೂ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಾಗಲೇ ಆಕೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವುದಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ತನಿಖೆ ಚುರುಕು
ಯುವತಿಯ ಸಾವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕನ ವಿರುದ್ಧ ಕೊಲೆಗೆ ಪ್ರಚೋದನೆ ಮತ್ತು ಹಲ್ಲೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜದ ಅವಹೇಳನದ ಭಯ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಆತಂಕವೇ ಈ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
