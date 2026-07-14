ಡಿಜಿಟಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ವಿರಾಮ ಹಾಗೂ ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವ ವಿಷಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿರುದ್ಧ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸರ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗಿನ ಚಾಟ್ ಕದ್ದಾಲಿಸಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆತನಿಗೆ ವಜಾ ಮಾಡುವ ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ತಕ್ಷಣ ಆಫೀಸ್ ಬಿಡುವಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಡಿಜಿಟಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ತೀವ್ರ 'ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್' (ಅತಿಯಾದ ನಿಗಾ) ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ವಾತಾವರಣದ ವಿರುದ್ಧ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದು, ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹28,000 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಈ ಉದ್ಯೋಗಿ, ಕಚೇರಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ನೌಕರರ ಖಾಸಗಿ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದಾಲಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾತ್ರೂಮ್ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ಸಹ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಾಟ್ ಕದ್ದಾಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವಜಾ ಬೆದರಿಕೆ:
ಕಚೇರಿಯ ಅಸಮರ್ಪಕ ವಾತಾವರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕದ್ದಾಲಿಸಿದ್ದು, ಮೀಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಯನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇಂದು ಅವಮಾನಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾಳೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿ, ತಮ್ಮ ಚಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕದ್ದಾಲಿಸುತ್ತಿರುವುದಕ್ಕೆ ತೀವ್ರ ನಿರಾಶೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಾಗ, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಕೋಪಗೊಂಡು ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನೌಕರರ ಲಾಗಿನ್ನಿಂದ ಶೌಚಾಲಯ ವಿರಾಮದವರೆಗೂ ನಿಗಾ; ಟಾಕ್ಸಿಕ್ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಹೆಚ್ಆರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ!
ಕಂಪನಿಯು ಸ್ವಂತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಹೆಚ್ಆರ್ (HR) ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಮೂಲಕ ನೌಕರರ ಲಾಗಿನ್ ಸಮಯ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿರಾಮದ ಸಮಯವನ್ನೂ ದಾಖಲಿಸಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿತ್ತಂತೆ. ಲಾಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಡವಾದರೂ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರಜೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳೂ ಇರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಮೈಕ್ರೋಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಷಕಾರಿ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಹೆಚ್ಆರ್ ಅಧಿಕಾರಿಯೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಚೇರಿಯ ಕಳಪೆ ಪರಿಸರದಿಂದ ತಮಗೆ ಇಎನ್ಟಿ (ENT) ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಿ, ಅದರ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ₹5,000 ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಉದ್ಯೋಗಿ ತಮ್ಮ ನೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು?
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವರು "ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮೌನವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವವರೆಗೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಡಿ" ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು "ಇಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಹಾಗೂ ವಿಷಕಾರಿ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ತೊರೆಯಿರಿ" ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಫೀಸ್ ಚಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಎಂದು ಹಲವರು ನೌಕರನಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಬಳಕೆದಾರರು ರಚಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)