ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ವೈರುಧ್ಯಗಳ ನಗರಿ ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ನೆಟಿಜನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು ಕೊಳೆಗೇರಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇಂದಿರಾನಗರದ 100 ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಹಳೆಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಗರವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಪರ-ವಿರೋಧದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಿಶ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ನಗರದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಜನರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮವಾದ 'ಎಕ್ಸ್' (X) ನಲ್ಲಿ ಆದಿತ್ಯ ಆನಂದ್ ಎಂಬುವವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಈ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ವೈರಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಆದಿತ್ಯ ಆನಂದ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಒಂದು 'ವೈರುಧ್ಯಗಳ ನಗರಿ' (Paradox) ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಳೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರವಾಹದಂತಾಗುವ ಬೆಳ್ಳಂದೂರಿನಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಮರಗಳಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಇಂದಿರಾನಗರದ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಪರಸ್ಪರ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
"ಬೆಂಗಳೂರು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ವೈರುಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಕೊಳೆಗೇರಿಯಂತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ (ಕ್ಷಮಿಸಿ ಬೆಳ್ಳಂದೂರು). ಆದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇಂದಿರಾನಗರವಿದೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಂದಿರಾನಗರವು ಹಳೆಯ ಯುರೋಪಿಯನ್ ನಗರವನ್ನೂ ಮೀರಿಸುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಗರವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಯಾರಾದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿನ '100 ಫೀಟ್ ರೋಡ್' (100 Feet Road) ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆ," ಎಂದು ಆದಿತ್ಯ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದಿರಾನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿವರಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಇಲ್ಲಿನ 100 ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಒಂದು ದೈತ್ಯ ಮಾಲ್ನ ನೆಲ ಅಂತಸ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಇದು ಮಾಲ್ ಅಲ್ಲ. ರಸ್ತೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಶೋರೂಮ್ಗಳಿವೆ. ಫುಟ್ಪಾತ್ಗಳು ಅಗಲವಾಗಿದ್ದು, ಆರಾಮವಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ವಿಶಾಲವಾಗಿವೆ. ಸಂಜೆ ಸೂರ್ಯ ಮುಳುಗುವಾಗ, ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಮರಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಚಿನ್ನದ ಬೆಳಕು ಬೀಳುವಾಗ ಈ ರಸ್ತೆ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ." ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಸಮ್ಮಿಲನವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿರುವ ಅವರು, "ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಾರ್, ಕೆಫೆ ಮತ್ತು ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಿವೆ. ಸಂಜೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಕ್ಲಬ್ಗಳತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುವ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಕಾಣಬಹುದು. ಇಂದಿರಾನಗರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಜೀವಂತಿಕೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 100 ಮೀಟರ್ ಒಳಗೆ ನಡೆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣವಿರುತ್ತದೆ. ಸುಂದರ ಮನೆಗಳು, ಸಾಕಷ್ಟು ಹಸಿರು, ಮರಗಳು ಮತ್ತು ನಿಶ್ಯಬ್ದತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭಾರತದ ಸಿಲಿಕಾನ್ ವ್ಯಾಲಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತೀರಿ," ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಅಂತರ್ಜಾಲದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
- ಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವರು: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಲವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ, ದೆಹಲಿಯ ಚಾಣಕ್ಯಪುರಿಯಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಹಿಂದಿನ ಗಲ್ಲಿಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಇಂತಹದ್ದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
- ಅಸಹಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದವರು: ಇಂದಿರಾನಗರವನ್ನು ಯುರೋಪ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಇಂದಿರಾನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿದಾದ, ಒತ್ತುವರಿಯಾದ ರಸ್ತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ನಮಗೆ ಯುರೋಪ್ ಅನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು," ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
- ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ: ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, "ಇಂದಿರಾನಗರವನ್ನು 1960 ರ ದಶಕದಲ್ಲೇ ವಿಶಾಲವಾದ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಗರದ ಇತರ ಭಾಗಗಳು ಹಳೆಯ ಹಳ್ಳಿಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಇದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ," ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಸುಸಜ್ಜಿತ ಬಡಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತತ್ತರಿಸುವ ಪ್ರದೇಶಗಳ ನಡುವಿನ ಈ ಬೃಹತ್ ಕಂದಕವು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಇಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲುಗಳಲ್ಲೊಂದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸುಂದರ ರಸ್ತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಜೆಯ ಅದ್ಭುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವಂತೆ ತೋರಿಸುವ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ಇಂದಿರಾನಗರ ವಾಕಿಂಗ್ ಟೂರ್ ವೀಡಿಯೊ ವೀಕ್ಷಿಸಿ, ಇದು ಇಂದಿರಾನಗರದ 100 ಫೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತದೆ.