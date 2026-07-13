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- Rohit Chandel Arrest: ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ರೋಹಿತ್ ಚಂದೆಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್; ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಬಿದ್ದ ಈ ನಟ!
Rohit Chandel Arrest: ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ರೋಹಿತ್ ಚಂದೆಲ್ ಅರೆಸ್ಟ್; ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಆ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಬಿದ್ದ ಈ ನಟ!
ಆರೋಪಿ ರೋಹಿತ್ ಚಂದೆಲ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಪೊಲೀಸರು ಜುಲೈ 10ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (BNS) ಸೆಕ್ಷನ್ 78 ಮತ್ತು 115(2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಿರುತೆರೆಯ 'ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಬಾಜೀರಾವ್ ಬಲ್ಲಾಳ್' ಮತ್ತು 'ಪಾಂಡ್ಯ ಸ್ಟೋರ್' ನಂತಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದಿ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಮನೆಮಾತಾಗಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಿರುತೆರೆ ನಟ ರೋಹಿತ್ ಚಂದೆಲ್ (Rohit Chandel) ಅವರನ್ನು ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 16 ವರ್ಷದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಹಾಗೂ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ನಟನ ಮೇಲಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ರಕ್ಷಣೆ (POCSO) ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆ ಇದೀಗ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ವಿವಿಧ ನಂಬರ್ಗಳಿಂದ ಕರೆ; ಬಾಲಕಿಗೆ ಕಿರುಕುಳ
ಮುಂಬೈನ ಪೂರ್ವ ಉಪನಗರದ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬರು ರೋಹಿತ್ ವಿರುದ್ಧ ಕಿರುಕುಳದ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರೋಹಿತ್ ಚಂದೆಲ್ ತನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ಪದೇಪದೇ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ವಿವಿಧ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಾಲಕಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಜೊತೆಗೆ, ಮನೆಯ ಬಳಿ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆ ಕೂಡ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳೆದ ವಾರ, ಜುಲೈ 5ರಂದು ನಟ ರೋಹಿತ್ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಳಿ ತನ್ನನ್ನು ಹಿಂಬಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು, ನನ್ನನ್ನು ತಡೆದು, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ನಿಂದಿಸಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಬಾಲಕಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಬಂಧಿತ ಆರೋಪಿ ರೋಹಿತ್ ಹಾಗೂ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಬಾಲಕಿಗೆ ಮುಂಚಿನಿಂದಲೇ ಪರಿಚಯವಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕಲೆಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಬಾಲಕಿಯ ಪರಿಚಯ ರೋಹಿತ್ಗೆ ಇತ್ತು, ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಬಂಧವೇನಾದರೂ ಇತ್ತ? ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳೂ ತನಿಖೆ ಬಳಿಕ ತಿಳಿದುಬರಬೇಕಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯಿದೆಯಡೊ ತನಿಖೆ ಚುರುಕುಗೊಂಡಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ರೋಹಿತ್ ಚಂದೆಲ್…..
ಮುಂದೆ ನೋಡಿ…
ಬಾಲಕಿ ನೀಡಿದ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಆಧರಿಸಿ ದಹಿಸರ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಆರೋಪಿ ರೋಹಿತ್ ಚಂದೆಲ್ ನಿವಾಸದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ, ಪೊಲೀಸರು ಜುಲೈ 10ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಕ್ಸೋ ಕಾಯ್ದೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ನ್ಯಾಯ ಸಂಹಿತೆಯ (BNS) ಸೆಕ್ಷನ್ 78 ಮತ್ತು 115(2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ತದನಂತರ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪೋಕ್ಸೋ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ರೋಹಿತ್ ಚಂದೆಲ್ನನ್ನು ಪೊಲೀಸ್ ವಶಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ ಮುಂಬೈ ಪೊಲೀಸರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದ ರೋಹಿತ್
ರೋಹಿತ್ ಚಂದೆಲ್ ಅವರು ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೇಮಸ್ ಆಗುವ ಮೊದಲು ಕಿರಕೆಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಪರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮಾರ್ಷಲ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು. ಆ ಬಳಿಕ, 'ಕಾಶಿಬಾಯಿ ಬಾಜೀರಾವ್ ಬಲ್ಲಾಳ್' ನಲ್ಲಿ ಬಾಜೀರಾವ್ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹಾಗೂ 'ಪಾಂಡ್ಯ ಸ್ಟೋರ್' ಧಾರಾವಾಹಿಯಲ್ಲಿ ಧವಳ್ ಮಕ್ವಾನಾ ಎಂಬ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆದು ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ನೇನು ಸಿನಿಮಾರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುವ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ, ಬಂದಿರುವ ಇವರ ಬಂಧನದ ಸುದ್ದಿ ಕಿರುತೆರೆ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
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