Madhya Pradesh farmer 14 sons marriage: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಬೇಡುವ ಒಂದು ದುಬಾರಿ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸತ್ನಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರೈತರೊಬ್ಬರು ಕೈಗೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ ಇಡೀ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ 14 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ, ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿದ್ದಾರೆ.

ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮದುವೆ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಹೆದರಿ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಈ ರೈತ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್-ಟ್ರಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ ಹೊರಟ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ವರರ ಮೆರವಣಿಗೆಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿವೆ.

ಸಮಗ್ರ ಸುದ್ದಿ ಮೂಲವನ್ನಾಗಿ asianet suvarna news ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿgooglePreferred

ರೈತನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ: ಇದು ಮಾದರಿ ಆರ್ಥಿಕ ಜಾಣ್ಮೆ!

ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಮದುವೆ ಆಡಂಬರಗಳ ನಡುವೆ ಈ ರೈತನ ನಡೆ ಹಲವರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಪರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ:

ಬೃಹತ್ ಉಳಿತಾಯ

ಪ್ರತಿ ಮದುವೆಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಮಂಟಪ, ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತು ಸಾರಿಗೆಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ಕುಟುಂಬ ಸಾಲದ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿತ್ತು. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಮುಗಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿದೆ.

Related Articles

Related image1
ವಾರಿಜಾಶ್ರೀ ಜೊತೆ ಮದುವೆ; 16 ವರ್ಷದ Age Gap ಬಗ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್‌ ಟೈಮ್‌ ಮಾತನಾಡಿದ Singer Raghu Dixit
Related image2
ಮದುವೆ ಬಳಿಕ ಬದಲಾದ್ರಾ ರಶ್ಮಿಕಾ..? ಅದಕ್ಕೆ 'ಸಾಕ್ಷಿ' ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕೇ ಬಿಡ್ತು ಅಂತಿದಾರೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು; ಅದ್ಯಾವುದು..?!

ಸಮಯ ಮತ್ತು ಶ್ರಮದ ಉಳಿತಾಯ: 14 ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮದುವೆಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು ಸುಲಭದ ಮಾತಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಪದೇ ಪದೇ ರಜೆ ಹಾಕಿ, ಸಂಬಂಧಿಕರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವ ದೊಡ್ಡ ಕಸರತ್ತಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಆಡಂಬರಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್: ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಕೇವಲ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಈ ಮದುವೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶ.

ನೆಟ್ಟಿಗರ ಚರ್ಚೆ: ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ನಂಬಲರ್ಹವೇ?

ಈ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧದ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯೇ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವರು ಇದೊಂದು "ಅದ್ಭುತ ಐಡಿಯಾ" ಎಂದು ಕೊಂಡಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ನಂಬಲು ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ:

"ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ 14 ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಿರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಇದು ಕೇವಲ ಸೋದರಸಂಬಂಧಿಗಳ (Cousins) ಜಂಟಿ ಮದುವೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಹೀಗೆ ಬಿಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಹಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು, "ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗನಿಗೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಮದುವೆಯ ದಿನದ ಕನಸುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಭ್ರಮ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಕೇವಲ ಸಮಾಜದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗಾಗಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಈ ಸತ್ನಾದ ರೈತ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. 14 ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ತಾಯಿಯವರೇ ಅಥವಾ ಇಡೀ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬದ ಮಕ್ಕಳೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ, "ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ"ದ ಮೂಲಕ ಹಣ ಉಳಿಸುವ ಅವರ ಆಲೋಚನೆ ಮಾತ್ರ ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.