ಭಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಬಂದು ಆಹಾರ ತಲುಪಿಸಿದ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ರೈಡರ್ಗೆ ಗ್ರಾಹಕನೊಬ್ಬ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ನೀಡಿ ಆತಿಥ್ಯ ನೀಡಿದ ಘಟನೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. "ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯವರ ಬೈಗುಳ ಕೇಳಬೇಕು" ಎಂದು ರೈಡರ್ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಗಿಗ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಕಠಿಣ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
"ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯವರ ಬೈಗುಳ ಕೇಳಬೇಕು!": ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ರೈಡರ್ಗೆ ಚಹಾ ನೀಡಿ ಹೃದಯ ಗೆದ್ದ ಗ್ರಾಹಕ!
ನಾವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಸಿ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಕೆಳಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ಕುಳಿತು ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಆಹಾರ ನಮ್ಮ ಕೈಸೇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಡೆಲಿವರಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳು ಎದುರಿಸುವ ಕಷ್ಟಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಲ್ಲ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ (Reddit) ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಬಂದು ಆಹಾರ ತಲುಪಿಸಿದ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ರೈಡರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು, ಗ್ರಾಹಕನೊಬ್ಬ ಆತನಿಗೆ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದ ಕಥೆ ಈಗ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಯ್ದಿದ್ದರೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಒಣದಾಗಿಯೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ರೈಡರ್!
ಗ್ರಾಹಕನು ತನ್ನ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ, ಆ ದಿನ ಹಠಾತ್ ಭಾರಿ ಮಳೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೊಮ್ಯಾಟೊ ಡೆಲಿವರಿ ಬಾಯ್ ಆರ್ಡರ್ ತರಲು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದನು. ಆತ ಕನಿಷ್ಠ ರೈನ್ಕೋಟ್ ಕೂಡ ಧರಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲಿನವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ನೆನೆದುಹೋಗಿದ್ದನು. ಆದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಯೆಂದರೆ, ತಾನು ನೆನೆದರೂ ಆತ ಗ್ರಾಹಕನ ಆಹಾರದ ಪಾರ್ಸೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಚೂರೂ ಒದ್ದೆಯಾಗದಂತೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ತಂದಿದ್ದನು.
"ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯವರಿಂದ ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ…"
ರೈಡರ್ನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಕನಿಕರಪಟ್ಟ ಗ್ರಾಹಕನು, "ಯಾಕೆ ರೈನ್ಕೋಟ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ? ಇಂತಹ ಮಳೆಯಲ್ಲೂ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ?" ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಯುವಕ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಉತ್ತರ ಗ್ರಾಹಕನ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಟ್ಟಿದೆ.
"ಭಯ್ಯಾ, ಕೆಲಸ ಹೇಗೆ ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತರೆ ಮನೆಯವರಿಂದ ದಿನಾ ಬೈಗುಳ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೇ ಮಳೆಯಾದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಂದೆ" ಎಂದು ಆತ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಸರದಿಂದ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಗಿಗ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ (Gig Workers) ಅಥವಾ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರು ಕೇವಲ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಗೌರವದಿಂದ ಬದುಕಲು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮಾನಸಿಕ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
15 ನಿಮಿಷಗಳ ಬ್ರೇಕ್ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಚಹಾ!
ರೈಡರ್ನ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಭಾವುಕನಾದ ಗ್ರಾಹಕನು ತಕ್ಷಣವೇ ಆತನನ್ನು ಒಳಗೆ ಕರೆದು, ಒಣಗಲು ಜಾಗ ನೀಡಿ, ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚಹಾ (Tea) ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಆ ರೈಡರ್ ಕೂಡ ಚಹಾ ಕುಡಿದು ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿಯೇ ವಿಶ್ರಮಿಸಿ, ನಿರಾಳವಾಗಿ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. "ಇದೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಂಗಳವಾರದ ಸಂಭಾಷಣೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿತು. ಅದಕ್ಕೇ ಇದನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ" ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರು ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಡೆಲಿವರಿ ನೀಡುವ ನೌಕರರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಪ್ಸ್ (Tips) ನೀಡಬೇಕು ಹಾಗೂ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.