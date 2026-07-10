ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು.. 2019ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಯೋಗ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ವು. ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರುತ್ತಿವೆ.
ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಸಿನಿಮಾದ 'ಅಣ್ಣಾ ಬಂದ್ರೆ' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್; ಹೊಸ ಖದರ್ನಲ್ಲಿ ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಮಸ್ತ್ಡಾನ್ಸ್..!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಡ್ಯ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ಸಿನಿಮಾ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅದು ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಹಾಗು ಡಿಂಪಲ್ ಕ್ವೀನ್ ರಚಿತಾ ರಾಮ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ನ ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಸಿನಿಮಾ.. ಈಗ ಅಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಧಮಾಕ ಮಾಡೋಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿರೋ ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಮಸ್ತ್ ಎನರ್ಜಿ ತುಂಬೋ ಸಾಂಗ್ ಒಂದು ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ.
ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಸಿನಿಮಾದ 'ಅಣ್ಣಾ ಬಂದ್ರೆ' ಸಾಂಗ್ ರಿಲೀಸ್.!
ಅಯೋಗ್ಯನ ಅಣ್ಣಮ್ಮಂದಿರ ಹಾಡು ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಗೊತ್ತಾ..?
ಊರು ಅಂದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೊಬ್ಬ ಅಯೋಗ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಆ ಅಯೋಗ್ಯನ ಕಥೆಯನ್ನ ಏಳು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ದಾಗಿದೆ. ಈಗ ಆ ಅಯೋಗ್ಯನನ್ನೂ ಮೀರಿಸೋ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅಯೋಗ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದೇ ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಸಿನಿಮಾ.. ಇದೀಗ ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಸಿನಿಮಾದ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಹಾಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ..
ಹೌದು, ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಸಿನಿಮಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಬರವಸೆ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು.. 2019ರಲ್ಲಿ ಬಂದ ಅಯೋಗ್ಯ ಸಿನಿಮಾದ ಹಾಡುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದ್ವು. ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ಹಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಸೇರುತ್ತಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಖತ್ ಕಿತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ, ಇದ್ದಲ್ಲೇ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕೆ ಹುರಿ ದುಂಬಿಸುತ್ತಿರೋ ಈ ಅಣ್ಣ ಬಂದ್ರೆ ಸಾಂಗ್..
ನೀನಾಸಂ ಸತೀಶ್ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎನರ್ಜಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಡಾನ್ಸ್ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸತೀಶ್ ಡಾನ್ಸ್ಖದರ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಡಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿ ಥ್ರಿಲ್ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಸಂಗೀತಾ, ಬಹದ್ದೂರ್ ಚೇತನ್ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಆಂಟೋನಿ ದಾಸ್ ರ ಧ್ವನಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಮಸ್ತ್ಸಾಂಗ್ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ.
ಸತೀಶ್-ರಚಿತಾ ಜೋಡಿಯ ಟಿಪಿಕಲ್ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಯೋಗ್ಯ-2
ಅಯೋಗ್ಯ 2 ಅಪ್ಪಟ ಮಂಡ್ಯ ಮಂದ್ದೆಯಂತಾ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಸಿನಿಮಾ.. ರಚಿತಾ ಲುಕ್ಕು, ಸತೀಶ್ಹಾಸ್ಯದ ರಂಗು ಈ ಸಿನಿಮಾದ ಹೈಲೆಟ್. ಈ ಬಾರಿ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಮುನೇಗೌಡ ಅದ್ದೂರಿ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿರೋದು ಸಿನಿಮಾದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 100 ಡೇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಯೋಗ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮಹೇಶ್ ಕುಮಾರ್,ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಕಮಾಲ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಟೋಟಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಎಂಟರ್ಟೈಂನ್ಮೆಂಟ್ ಅಯೋಗ್ಯ-2 ಅನ್ನೋ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.