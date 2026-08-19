ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮೆಚ್ಚಿದ ಅಮೆರಿಕದ CEO ಆತನಿಗೆ ಕಮಿಷನ್ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಆತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹4.7 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅವಕಾಶ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದ. ಆತನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮಿಯೊಬ್ಬರು ಬಳಿಕ ಆತನಿಗೆ ಕೆಲಸದ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಆತ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹4.7 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಉದ್ಯಮಿ ಮಿಕ್ಕಿ ಹಾರ್ಡಿ (Mickey Hardy) ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೆಲಸ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕ ಸಂಬಳದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡದೆ, ಮೊದಲು ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕ
ನಾನು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡೆ. ಆತ ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದ. ಆತನಿಗೆ ಏನೂ ಬೇಕಿರಲಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಾತ್ರ ಬೇಕಿತ್ತು, ಎಂದು ಹಾರ್ಡಿ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುವಕ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹಾರ್ಡಿ ಆತನನ್ನು ಕಮಿಷನ್ ಆಧಾರಿತ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ನೇಮಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹4.7 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ
ಹಾರ್ಡಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಯುವಕನಿಗೆ ನಿಗದಿತ ಸಂಬಳದ ಬದಲು ಆತ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಲಾಭದ 20% ಪಾಲು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆತನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಔಟ್ರೀಚ್ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಮೀಡಿಯಾ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದು ಸೇರಿದೆ.mಈ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಯುವಕ ಇದೀಗ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು $5,000, ಅಂದರೆ ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ₹4.7 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹಾರ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆತನಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ತನ್ನ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಆತ ಪದೇಪದೇ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಉದ್ಯಮಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕೆಲಸ ಬೇಕು’ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿಸಿ
ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಪಾಠವೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಹಾರ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ “ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ” ಎಂದು ಕೇಳುವ ಬದಲು, ತಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಮೊದಲು ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಸಲಹೆ. ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರೋ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಅವರಿಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಅವರು ಕೇಳುವ ಮೊದಲೇ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವವರು “ನಾನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ, ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ” ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಹಾರ್ಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬದಲಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು, ಅದು ಅವರಿಗೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂತ್ರವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆ
ಹಾರ್ಡಿ ಅವರ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಬಳಕೆದಾರರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಭಾರತೀಯ ಯುವಕನ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸುವುದು ಶೋಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಲಾಭದಲ್ಲಿ 20% ಮಾತ್ರ ಆತನಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿರುವುದರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ಕೇವಲ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶದ ಕಥೆಯಾಗದೆ, ಉಚಿತ ಕೆಲಸ, ಕಮಿಷನ್ ಆಧಾರಿತ ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸಿಗುವ ಸಂಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದ ನೈತಿಕತೆ ಕುರಿತ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.