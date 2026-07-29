ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಬಳಿ ಮಂಗ ಕಚ್ಚಿ ಗಾಯವಾಗಿದ್ದು, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರಲು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ನೋಡಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ 36 ವರ್ಷದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಂಗ ಕಚ್ಚಿದ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಾಜ್ಮಹಲ್ನ ಪೂರ್ವ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯ ಮೊಣಕೈಗೆ ಮಂಗ ಕಚ್ಚಿದ್ದು, ಗಾಯದಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಾಯಗೊಂಡು ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸಿಗದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಪತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ದಾಳಿ
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಪ್ರವಾಸಿಗರಾದ ಕಿಮ್ ಮಿಹ್ಯೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ತಾಜ್ಮಹಲ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ದಂಪತಿಗಳು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ನೀಡಲಾಗುವ ಉಚಿತ ಶೂ ಕವರ್ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಾಟಲಿ ಪಡೆಯಲು ಅವರು ಪೂರ್ವ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಕಿಮ್ ಮಿಹ್ಯೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪತಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಏಕಾಏಕಿ ಬಂದ ಕೋತಿಯೊಂದು ಅವರ ಮೊಣಕೈಗೆ ಕಚ್ಚಿದೆ. ಮಂಗನ ದಾಳಿಯಿಂದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯ ಕೈಯಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದು, ಅವರು ನೋವಿನಿಂದ ನರಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ತಕ್ಷಣ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ CISF ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಮಹಿಳೆ ಗಾಯಗೊಂಡಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ದಂಪತಿಗಳು ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಜ್ಮಹಲ್ನ ಪೂರ್ವ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಕರ್ತವ್ಯದಲ್ಲಿದ್ದ CISF ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕೂಡಲೇ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮೊದಲು ತಾಜ್ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕಿದ್ದರೂ, ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರಲು ವಿಳಂಬವಾಗಿದೆ.
ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾದರೂ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಬರಲಿಲ್ಲ
ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗಾಗಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾದರೂ ಅದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೊನೆಗೆ ಇ-ರಿಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಗಾಯಗೊಂಡ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಇ-ರಿಕ್ಷಾದಲ್ಲೇ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವಿಳಂಬದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರತೀಯ ಪುರಾತತ್ವ ಸಮೀಕ್ಷೆ (ASI) ಆಗ್ರಾದ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ (CMO) ಅವರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರವೂ ಅದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಈ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ASI ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಾಜ್ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಗಳ ಹಾವಳಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ
ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ತಾಜ್ಮಹಲ್ಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರಿಗೆ ಮಂಗ ಕಚ್ಚಿರುವುದು ಇದೀಗ ಪ್ರವಾಸಿಗರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತುರ್ತು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ಸೇವೆ ದೊರೆಯಲು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಮತ್ತಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತಾಜ್ಮಹಲ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಮಂಗಗಳ ಹಾವಳಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತುರ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಒದಗಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಆಗ್ರಹಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.