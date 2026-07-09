ಸ್ವಂತ ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಕಟ್ಟುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಪದವೀಧರ ರಿಷಭ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಮೆಟಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ನೀಡಿದ ₹8.5 ಕೋಟಿ (1M$) ಸಂಬಳದ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಟಿ ಆಫರ್ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಭಾರತದಲ್ಲೇ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾಡಲು ಹೊರಟಿರುವ ಯುವಕನ ಧೈರ್ಯಕ್ಕೆ ಟೆಕ್ ಲೋಕ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಮಲ್ಟಿನಾಷನಲ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಸಂಬಳದ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಕನಸು ಕಾಣುವವರೇ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ, ಭಾರತದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಬ್ಬರು ವಿಶ್ವದ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ದೈತ್ಯ 'ಮೆಟಾ' (Meta) ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ನೀಡಿದ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು ₹8.5 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ) ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ! ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ವಂತ ಎಐ (AI) ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆ ಪದವೀಧರ ರಿಷಭ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಈ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಇಡೀ ಜಾಗತಿಕ ಟೆಕ್ ಲೋಕವೇ ಇವರತ್ತ ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಐಐಟಿ ಬಾಂಬೆಯಿಂದ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದ ರಿಷಭ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯು ತನ್ನ ಎಐ (Artificial Intelligence) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಆಫರ್ ಮಾಡಿತ್ತು. ವಾರ್ಷಿಕ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಸಂಬಳದ ಬೃಹತ್ ಆಫರ್ ಅದಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ರಿಷಭ್ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದಲೇ ಹೊಸ ಕ್ರಾಂತಿ ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರು ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಅವರ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ನಯವಾಗಿಯೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು.
ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಎಐ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟುವ ಕನಸು
ಕೋಟಿ ಕೋಟಿಯ ಸಂಬಳದ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ರಿಷಭ್ ಅವರು ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು. ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಐ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾರತವು ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಮೆಟಾ ಕಂಪನಿಯ ಆಫರ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಎಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವತ್ತ ಗಮನ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಟೆಕ್ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ್ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಆಫರ್ ಬಂದಾಗ ಯಾರೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಂತ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಮತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲೇ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದ ರಿಷಭ್ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಾಗೂ ಟೆಕ್ ವಲಯದ ದಿಗ್ಗಜರು ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಯುವ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಿಗೆ ರಿಷಭ್ ಅಗರ್ವಾಲ್ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.