How to clean black aluminum pan: ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಬಾಣಲೆ ಜಿಡ್ಡಿನಿಂದ ಕಪ್ಪಾಗಿದೆಯೇ? ಎಷ್ಟೇ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಹೋಗದ ಆ ಮೊಂಡಾದ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಕೇವಲ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ತೆಗೆಯುವ ಈ ರಹಸ್ಯ ಟ್ರಿಕ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ..
ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಾಣಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ತವಾವನ್ನು ಕರಿಯಲು ಮತ್ತು ಹುರಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿರಂತರ ಬಳಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಇವುಗಳ ತಳಭಾಗ ಮತ್ತು ಅಂಚುಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಂದವಾದ ಕಪ್ಪು ಜಿಡ್ಡು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಬೂನಿನಿಂದ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಉಜ್ಜಿದರೂ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಕಷ್ಟ. ಆದರೆ, ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ಸರಳ ವೀಡಿಯೊ ಟ್ರಿಕ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು.
ಜಿಡ್ಡು ನಿವಾರಿಸುವ ಟ್ರಿಕ್
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಥವಾ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಡಾಯಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಇಟ್ಟು (ಬೋರಲಾಗಿ) ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸಬೇಕು. ಪಾತ್ರೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾದಾಗ, ಅದರ ಮೇಲಿರುವ ಕಪ್ಪು ಜಿಡ್ಡಿನ ಪದರವು ತಾನಾಗಿಯೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಳೆಯ ಚಾಕು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ಸಹಾಯದಿಂದ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಕೆರೆದರೆ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಜಿಡ್ಡೆಲ್ಲಾ ಒಣಗಿದ ಪುಡಿಯಂತೆ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಾಬೂನು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಬಳಸಿ ತೊಳೆದರೆ ಪಾತ್ರೆ ಮುಂಚಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳ ಮೂಲ ಬಣ್ಣ ಹಾಗೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಜಿಡ್ಡು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಈ ವಿಧಾನ ಅನುಸರಿಸುವುದರಿಂದ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಹೊಸದರಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತವೆ.
ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಜಾಗರೂಕತೆಗಳು
*ಎಣ್ಣೆಯ ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ದಟ್ಟವಾದ ಹೊಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ವಾಲೆ ಏಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕಿರುವ ಮುಕ್ತ ಜಾಗದಲ್ಲಿ (ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಳ) ಮಾತ್ರ ಮಾಡಬೇಕು.
*ಸ್ಟವ್ ಹತ್ತಿರ ಯಾವುದೇ ಉರಿಯುವ ವಸ್ತು ಇರಬಾರದು. ಬಿಸಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬರಿಗೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟದೆ, ದಪ್ಪನೆಯ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಇಕ್ಕಳ ಬಳಸಿ ಹಿಡಿಯಬೇಕು.
*ಈ ವಿಧಾನವು ಕೇವಲ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೂಕ್ತ. ನಾನ್-ಸ್ಟಿಕ್ ಕೋಟಿಂಗ್ ಇರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಬಳಸಬಾರದು, ಬಳಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಕೋಟಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.
*ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ಹಳೆಯ ಕಡಾಯಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ಈ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ವಿಧಾನವನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು.
ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ದೇನು?
ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ: ಈ ವಿಧಾನವು ಕಬ್ಬಿಣ (Iron) ಅಥವಾ ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣದ (Cast Iron) ತವಾ ಮತ್ತು ಕಡಾಯಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಹಾಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ.
ಹಳೆಯ ಚಾಕು ಬಳಸಿ: ಜಿಡ್ಡನ್ನು ಕೆರೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸದ ಹಳೆಯ ಚಾಕು, ಪುಟ್ಟಿ ಕತ್ತಿ (Putty Knife) ಅಥವಾ ಮೆಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೇಪರ್ ಬಳಸಿ.
ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸಿ: ಜಿಡ್ಡು ಸುಡುವಾಗ ಬರುವ ಹೊಗೆಯು ತೀವ್ರವಾದ ವಾಸನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮೂಗು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಜಿಡ್ಡು ತೆಗೆದ ನಂತರ ಪಾತ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು?
ಈ ರೀತಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಾಯಿಸಿ ಜಿಡ್ಡು ತೆಗೆದ ನಂತರ, ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಯ ಮೇಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ
ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಒರೆಸಿ ಒಣಗಿಸಿ. ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸವರಿ, ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ 1-2 ನಿಮಿಷ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಎತ್ತಿಡಿ (ಇದನ್ನು ಸೀಸನಿಂಗ್ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ). ಹೀಗೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತುಕ್ಕು (Rust) ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ.
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