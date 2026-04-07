ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾದ IIT ಬಾಬಾ ಅಭಯ್; ಪತ್ನಿಯೊಂದಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಎಂಟ್ರಿ
ಮಹಾಕುಂಭದಿಂದ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಅಭಯ್, ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ ದಿಢೀರ್ ಅಂತಾ ಜಜ್ಝರ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಬಂದ್ರು? ಕೇವಲ KYC ಮಾಡಿಸೋಕಾ ಅಥವಾ 'ಶ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ'ಯ ರಹಸ್ಯ ಯೋಜನೆ ಇದೆಯಾ? ಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿಕ್ ಜೊತೆ ಹೊಸ ಆರಂಭ, ಸೇರಿದ ಜನಸಾಗರ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮ+ಶಿಕ್ಷಣದ ಹೊಸ ಮಾಡೆಲ್... ಏನಿದು ಹೊಸ ಕಥೆ?
ಮಹಾಕುಂಭ ಮೇಳದಿಂದ 'ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ' ಅಂತಾನೇ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಭಯ್ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಕಾರಣಕ್ಕಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ. ಹರಿಯಾಣದ ಜಜ್ಝರ್ ಮೂಲದವರಾದ ಅಭಯ್, ಮಹಾಕುಂಭದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದರು.
ಈಗ ಮದುವೆಯ ನಂತರ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿಕ್ ಜೊತೆ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು, ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು.
ಬ್ಯಾಂಕ್ KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಅಭಯ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಜಜ್ಝರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ KYC ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ಭೇಟಿ ಕೇವಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿವರಿಸಿದರು. ಜಜ್ಝರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಂದೆ ಕರ್ಣ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೆವಾಲ್ ಅವರ ಚೇಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಜನ ಉದ್ದನೆಯ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು.
ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಜಜ್ಝರ್ಗೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಅವರನ್ನು ನೋಡಲು ಜನ ಮುಗಿಬಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸಿದ್ದರು. ಇದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಖ್ಯಾತಿ ಈಗ ನೆಲಮಟ್ಟದಲ್ಲಿಯೂ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಪತ್ನಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಜಯ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ಪ್ರೀತಿಕ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಒಂದೇ ರೀತಿ ಇವೆ ಎಂದು ಅಭಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಈಗ ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ, ಅವರ ಮದುವೆಯನ್ನು ಜನರು ಕೇವಲ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿ ನೋಡದೆ, ಒಂದು ಹೊಸ ದಿಕ್ಕಿನ ಆರಂಭವೆಂದು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 15 ರಂದು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಅಘಂಜರ್ ಮಹಾದೇವ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇವರು ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 19 ರಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ನಿರ್ಮಾಣ
ತ್ಯಾಗವೇ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಯೇ?
ಒಂದು ಹೊಸ ಕಥೆ
ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಾವು ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ ಧರ್ಮಶಾಲಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ತಮ್ಮ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಅಭಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು. ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ 'ಶ್ರೀ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ'ಯನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುವುದರ ಮೇಲಿದೆ.
ಐಐಟಿ ಬಾಬಾ ಅಭಯ್ ಅವರ ಪಯಣ ಮಹಾಕುಂಭದ ಜನಸಂದಣಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಿಷನ್ ತಲುಪಿದೆ. ಮದುವೆ, ಜಜ್ಝರ್ ಭೇಟಿ ಮತ್ತು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ - ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೆಣೆಯುತ್ತಿವೆ.
ಹೊಸ ಪಯಣ
