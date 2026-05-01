ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10% ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮೆಟಾ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ತನ್ನ ಒಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 10% ರಷ್ಟು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿರುವುದಾಗಿ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಡಿತ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಂತರಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಜನಾಧಿಕಾರಿ ಜನೆಲ್ ಗೇಲ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮತ್ತಷ್ಟಯ ವಜಾಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸಹಜ. ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ವಜಾಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ನಾನು ಬಯಸುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ವ್ಯವಹಾರ ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ ಆದ್ಯತೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ, ಸ್ಪರ್ಧೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಂಪನಿಯು ಮುಂದುವರಿದು ತಂಡಗಳನ್ನು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮರುಸಂರಚನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಹೊಸ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಮರುನಿಯೋಜಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕ್ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ (Mark Zuckerberg) ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ, ಕಂಪನಿಯ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ “ಕಂಪ್ಯೂಟ್ ಮತ್ತು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ” ಹಾಗೂ “ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ” ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಅವರು, ಈ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿಯ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳು ಇತರ ವಿಭಾಗಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಜನೆಲ್ ಗೇಲ್ ಸೂಚಿಸಿದರೂ, ಯಾವ ವಿಭಾಗಗಳೆಂದು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಇದೇ ವೇಳೆ, AI ಟೋಕನ್ ಬಳಕೆ ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳು ನೇರವಾಗಿ ವಜಾಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸುಮಾರು 8,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ವಜಾ
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು 8,000 ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ AI ಮೇಲಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಕಂಪನಿ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. Meta Platforms ಸಂಸ್ಥೆಯು ತಂಡಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ 50-100 ಜನರ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಈಗ 10 ಜನರ ತಂಡವೇ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದಾದ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ತಂಡದ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಆದರೆ, ತಂಡದ ಗಾತ್ರ ಕಡಿತವೇ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. AI ಬಳಕೆ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳೂ ಕಂಪನಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿವೆ. ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಮೆರಿಕ ನಡೆಸಿದ ದಾಳಿಯ ನಂತರ ತೈಲ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಗ್ರಾಹಕರು ಅನಿವಾರ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕಂಪನಿಯ ಜಾಹೀರಾತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಡೆತ ಬಿದ್ದಿದೆ ಎಂದು ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೂಡಿಕೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಕಂಪನಿಯ ಬಂಡವಾಳ ವೆಚ್ಚ (CapEx) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು $115 ಬಿಲಿಯನ್–$135 ಬಿಲಿಯನ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ $125 ಬಿಲಿಯನ್–$145 ಬಿಲಿಯನ್ಗೆ ಏರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಹಾಗೂ ಗೂಗಲ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ವರ್ಷ AI ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಮಾರು $750 ಬಿಲಿಯನ್ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಹೂಡಿಕೆದಾರರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಮೆಟಾ ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 9% ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸಭೆಯ ವೇಳೆ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ಕೀಸ್ಟ್ರೋಕ್ ಮತ್ತು ಮೌಸ್ ಚಲನೆಯನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ AI ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಜುಕರ್ಬರ್ಗ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಯಾರೂ ವೀಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿತ ರೂಪದಲ್ಲಿ AI ತರಬೇತಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
AI ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಲೆಗ್ಸಾಂಡರ್ Wang ಕೂಡ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು, ಕಂಪನಿಯ ಹೊಸ AI ಮಾದರಿಗಳ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ “ಸ್ಪಾರ್ಕ್” ಮಾದರಿಯ ಬಿಡುಗಡೆಗೆ ಅವರು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
6,000 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆ ಕೈಬಿಟ್ಟ ಮೆಟಾ
ಇದರ ನಡುವೆ, ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಂಪನಿ ಈ ವರ್ಷ ಒಟ್ಟು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20% ರಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಮೇ 20ರಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಸುಮಾರು 6,000 ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಕಂಪನಿ ಕೈಬಿಡಲಿದೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಮುಖ್ಯ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ ಸುಸಾನ್ ಲಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆದರ್ಶ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 77,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿರುವ ಮೆಟಾದಲ್ಲಿ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಹುಪಾಲು AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದು, 2025ರ $72.2 ಬಿಲಿಯನ್ ವೆಚ್ಚದಿಂದ ಈ ವರ್ಷ ಅದು ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, Meta Platforms ಸಂಸ್ಥೆ AI ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ರೂಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಭಾಗವಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯ ಸಂರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.