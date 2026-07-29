ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗನಿಗೆ "ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗನಾಗು, ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆದು ಅಳಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ಭಾವುಕ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಗುರುತು ಹಾಗೂ ಘಟನೆಯ ವಿವರಗಳು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ.
ಕೊನೆಯ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಚಿಂತೆ..!
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಘಾಸಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪುಟ್ಟ ಮಗನೊಂದಿಗೆ ಕಳೆದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕ್ಷಣಗಳು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಜೀವನದ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಮಗನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳು ಅನೇಕರ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ತರಿಸಿವೆ.
'ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳು... ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗನಾಗು':
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಮಗನನ್ನು ಮುದ್ದಾಗಿ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು, "ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳು, ಒಳ್ಳೆಯ ಮಗನಾಗಿ ಬಾಳು. ನಾನು ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆದು ಅಳಬೇಡ" ಎಂದು ಹೇಳುವ ದೃಶ್ಯ ಮನಕಲಕುವಂತಿದೆ. ಮಗನ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಈ ಮಾತುಗಳು ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿಯ ಆಳವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ವಿಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ..!
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಗುರುತು ಅಥವಾ ಘಟನೆಯ ಸ್ಥಳದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದೃಢೀಕರಣ ಲಭ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.
ಪ್ರೀತಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಪಾಠ..!
ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಜವಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರದಿರಲಿ, ಅದು ಪೋಷಕರ ಬೇಷರತ್ತಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆಯೂ ಮಗನಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ತಂದೆಯ ಮಾತುಗಳು ಅನೇಕ ಪೋಷಕರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳ ಮಹಾಪೂರ..!
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಬಳಿಕ ಸಾವಿರಾರು ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು "ತಂದೆಯ ಪ್ರೀತಿ ಎಂದಿಗೂ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಅಳೆಯಲಾಗದು" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಇದೇ ವೇಳೆ, ಇಂತಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅವುಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವೈರಲ್ ವಿಷಯವನ್ನೂ ದೃಢೀಕರಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೋಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ.