ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಸೈಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ಬಳಕೆದಾರ ರಚಿಸಿದ ವಿಷಯ (UGC) ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹8.8 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ನಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನೇ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಸೈಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು, ಇಂದು 'ಬಳಕೆದಾರ ರಚಿಸಿದ ವಿಷಯ' (UGC - User-Generated Content) ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹ 8.8 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ! ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡದೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವು ಮಾದರಿ ವೀಡಿಯೊಗಳೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾದ ಇವರ ಪಯಣ ಇಂದು ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಸಿನೆಸ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ.
ಸೈಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ನಿಂದ ಗಳಿಕೆಯತ್ತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್!
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಇತರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿ ಇವರಿಗೆ UGC ಉದ್ಯಮದ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬ್ರಾಡ್ವೇ ಶೋಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೂಸ್ ಹಡಗುಗಳಲ್ಲಿ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕಲೆ ಸಿದ್ಧಿಸಿದ್ದರಿಂದ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ವೀಡಿಯೊ ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಎನಿಸಿತು.
ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆದ Fiverr ನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ವೀಡಿಯೊ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇವರು ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿದರು. "ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಅವಕಾಶ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳೇ ನನ್ನನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬಂದವು. ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ನನ್ನ ಮೊದಲ ವೀಡಿಯೊ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿಬರುವಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಆರಂಭದ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳು ಸುಮಾರು ₹ 88,000 ಗಳಿಸಿದ ಇವರು, ಕೇವಲ ಐದು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವರಮಾನವನ್ನು $10,000 ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡರು! ಹಲವರು UGC ಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಫ್ರೀಲ್ಯಾನ್ಸ್ ಕೆಲಸವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಇದನ್ನು ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೇ ಒಂದು ಗಂಭೀರ ಬಿಸಿನೆಸ್ನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಕ್ರಿಯೇಟರ್.
ಇವರ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇಷ್ಟೊಂದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿದ್ದೇಕೆ?
ಇವರ ಅಭಿನಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೇ ಇವರನ್ನು ಇತರ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿತು. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಮುಂದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ನಡೆಸುವುದು, ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಜೊತೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಥೆ ಹೇಳುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ (Storytelling) ಜಾಹೀರಾತು ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್.
"ನನಗೆ ಸಿಗುವ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ರಂಗಭೂಮಿ ನಾಟಕದಂತೆ ಸಮೀಪಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾವು ಹೇಳ ಹೊರಟಿರುವ ಕಥೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ಜಾಹೀರಾತನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಸಹಯೋಗ!
ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು, ವಿಂಡ್ಶೀಲ್ಡ್ ವೈಪರ್ಗಳು, ಮನೆ ಗಿಡದ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಭಿನ್ನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗೆ ಇವರು ವೀಡಿಯೊ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಕೀಲರಿಂದ ಹಿಡಿದು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ಗಳ ಜೊತೆ ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. Fiverr ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ 'ರಿಟೈನರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳು' (Retainer Clients) ಸಿಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವಾರಕ್ಕೆ 30 ರಿಂದ 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಇವರು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ವಿವರವಾದ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಶೀಟ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 16 ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದುಂಟು.
"ಯುಜಿಸಿ (UGC) ನನ್ನ ಜೀವನವನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. ಇದು ನನಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ರಂಗಭೂಮಿ ಪ್ರೇಮವನ್ನೂ ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ.