ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಯುವತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದು, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗ, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆದಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ.
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮವೇ ಲಾಭದಾಯಕ?
ಸರ್ಕಾರಿ ಅಥವಾ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಬಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಈ ನಂಬಿಕೆಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಆಹಾರ ಮಳಿಗೆ ನಡೆಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ?
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಕೋಮಲ್ ನೇಗಿ ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಫುಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಮ್ಯಾಗಿ, ಛೋಲೆ-ಕುಲ್ಚೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯ ಸುಮಾರು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅಂಕಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನೇಗಿ ಕ್ಷಣಕಾಲ ಅಚ್ಚರಿಗೊಂಡು, "ನನ್ನ ಸಂಬಳ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಹೇಳುವಂತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂಭಾಷಣೆಯೇ ಈಗ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮನೋಭಾವ..!
ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ನೇಗಿ, "ರಸ್ತೆಬದಿಯ ಅಂಗಡಿ ಇಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸುವವರು ತಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಬದಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ಮಾತು ಅನೇಕ ಯುವಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪದವಿ ಅಥವಾ ವೈಟ್-ಕಾಲರ್ ಉದ್ಯೋಗವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ; ಕೌಶಲ್ಯ, ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದ್ದರೆ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮವೂ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವರು "ಇಂತಹ ಆದಾಯ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೂ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿ" ಎಂದು ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು "ಇದು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ರಾತ್ರಿ ತನಕ ದುಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ ಆದಾಯ ಸಾಧ್ಯ" ಎಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು, ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಆದಾಯದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಬಾರದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಆದಾಯ ಎಂದರೆ ಲಾಭವಲ್ಲ
ವ್ಯಾಪಾರಿ ಹೇಳಿರುವ ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಮಾಸಿಕ ಆದಾಯವು ಒಟ್ಟು ವಹಿವಾಟೋ ಅಥವಾ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭವೋ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಫುಡ್ ಬಿಸಿನೆಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಚ್ಚಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ, ಗ್ಯಾಸ್, ವಿದ್ಯುತ್, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವೇತನ, ಬಾಡಿಗೆ, ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ನಡುವಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ಮತ್ತೊಂದು ವೈರಲ್ ಉದಾಹರಣೆ:
ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಪರ್ವತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಮ್ಯಾಗಿ ಸ್ಟಾಲ್ ನಡೆಸಿದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಒಬ್ಬರು ಒಂದೇ ದಿನ 350ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮ್ಯಾಗಿ ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ₹21,000ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆಹಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ, ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಬಳಿಕವೇ ನಿಜವಾದ ಲಾಭ ಎಷ್ಟು ಎಂಬುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡುವ ಸಂದೇಶವೇನು?
ಈ ರೀತಿಯ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತವೆ—ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡುವ ಮನೋಭಾವ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರವೂ ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯದ ಮೂಲವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುವ ಆದಾಯದ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅಂತಿಮ ಸತ್ಯವೆಂದು ನಂಬುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವ ಶ್ರಮ, ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ವಾಸ್ತವ ಚಿತ್ರಣವನ್ನೂ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.