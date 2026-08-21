ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದರೆ ಅವಕಾಶಗಳ ನಗರ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಜಾಬ್ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಂಬುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುದ್ದಿ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದರೆ ಅವಕಾಶಗಳ ನಗರ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಉದಾಹರಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಫ್ಲಾಟ್ ಹುಡುಕಲು ಹೊರಟಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದ ಸಣ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆ, ಕೊನೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶದವರೆಗೂ ತಲುಪಿದೆ. ಇದೀಗ ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅನುಭವವನ್ನು @neembu_paani31 ಎಂಬ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಮೂಲತಃ ನೋಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಫ್ಲಾಟ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಲಭ್ಯವಿರದ ಕಾರಣ, ತಾನು ಅದೇ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ತೆರಳಿ ಅದರ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫ್ಲಾಟ್ ಭೇಟಿಯೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು.
ಫ್ಲಾಟ್ ನೋಡಲು ಹೋಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಭೇಟಿ
ಮಹಿಳೆ ಮತ್ತೊಂದು ಫ್ಲಾಟ್ನ ಒಳಗೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ, ಅಲ್ಲಿಯೇ ಲೀಗಲ್ AI ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ ಮಹಿಳೆ, ಕಂಪನಿಯ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾನು ಆ ದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಉತ್ಪನ್ನದ ಬಗ್ಗೆ ಸಹಜ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅವರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕುತೂಹಲ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಅವರು ಏನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದೆ. ನನ್ನ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧರಾದರು ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಚೆನ್ನೈ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ದುಬೈ, ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಮಹಿಳೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಮಲೇಷ್ಯಾಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನೂ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಹುದ್ದೆ ಯಾವುದು, ವೇತನ ಎಷ್ಟು ಅಥವಾ ಮಹಿಳೆ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ಅನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಫ್ಲಾಟ್ ಹುಡುಕಲು ಹೋಗಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶದೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ಅನುಭವ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ
ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ಮಹಿಳೆ, “ಬೆಂಗಳೂರು ಎಂದಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗುವುದಿಲ್ಲ” ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಎಕ್ಸ್ ಬಳಕೆದಾರರಿಂದಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು “ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಪೀಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು!” ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜಕ್ಕೂ ಇದು ಏಕೆ ‘ಪೀಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ ಎನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮನೆ ಹುಡುಕಾಟ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಭೇಟಿ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಉತ್ಪನ್ನದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶ—ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಯೂ ಅವಕಾಶವಾಗಬಹುದು
ಈ ಘಟನೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರವಾಗಿ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆ ಆ ದಿನ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ ಏನು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದರು. ಆ ಸಣ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಯೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದು ಹೊಸ ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶದ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತುಕತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೊಸ ಪರಿಚಯಕ್ಕೆ, ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯೋಗದಂತಹ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ‘ಪೀಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು’ ಘಟನೆ ಉತ್ತಮ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.