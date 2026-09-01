ಚೀನಾದ 13 ವರ್ಷದ ಝು ಶುಹಾನ್ ಯಾವುದೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದೆ AI ನೆರವಿನಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಆ್ಯಪ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಪೋಷಕರ ಫೋಟೋ ಬಳಸಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 90 ಆರ್ಡರ್ ಪಡೆದು ಸುಮಾರು ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದೆ. AI ನೆರವಿನಿಂದ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ರೂಪ ನೀಡಿದ ಝು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ.
13ರ ಬಾಲಕಿ, ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ; AI ಬಳಸಿ ಆ್ಯಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಿ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಕೆ!
ಚೀನಾದ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳು ಯಾವುದೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ AI ನೆರವಿನಿಂದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಮಕ್ಕಳ ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುವ AI ಆ್ಯಪ್ವೊಂದನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ಝು ಶುಹಾನ್, ಕೇವಲ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 18,000 ಯುವಾನ್ ಅಂದರೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೌತ್ ಚೀನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಓದುವಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ಹೋಗುವುದೇ ಐಡಿಯಾಗೆ ಕಾರಣ
ಶಾಂಘೈನ ಜೂನಿಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿರುವ ಝು ಶುಹಾನ್, ಪೋಷಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಓದುವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ್ದಳು. ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಆಲೋಚನೆ ಆಕೆಗೆ ಬಂದಿತ್ತು.
ಆಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ‘ಝೈ ಚಾಂಗ್’ (Zai Chang) ಆ್ಯಪ್ ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಪೋಷಕರಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಫೋಟೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ‘ವರ್ಚುವಲ್ ಪೇರೆಂಟ್’ ಸಿದ್ಧ!
ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. AI ಆ ಫೋಟೋ ಆಧರಿಸಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಪೋಷಕರ ರೂಪವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಮಗು ಓದುವ ಬದಲು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತನ್ನ ಆಸನದಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಅದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ವರ್ಚುವಲ್ ಪೋಷಕರ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಅಧ್ಯಯನದ ಅವಧಿ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮಗು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿತು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ವರದಿಯನ್ನೂ ಆ್ಯಪ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಕೋಡಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದ ಬಾಲಕಿ ಹೇಗೆ ಆ್ಯಪ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದಳು?
ಝುಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೋಡಿಂಗ್ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ತನ್ನ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಾ ಮಾದರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ, ಅದರಿಂದ ಕೋಡ್ ರಚಿಸಲು ನೆರವು ಪಡೆದಿದ್ದಾಳೆ. ವಿನ್ಯಾಸದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯವರೆಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಅನುಭವದಿಂದ, ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆ ಇದ್ದರೆ AI ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಝು ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ.
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 90 ಆರ್ಡರ್, ₹2.5 ಲಕ್ಷ ಮಾರಾಟ
ಆಗಸ್ಟ್ 21ರಿಂದ 23ರವರೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೌನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ AI ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಝು ತನ್ನ ಆ್ಯಪ್ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ್ದಳು. 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ನಡುವೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸುಮಾರು ₹70,000 ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾಳೆ.
ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಪ್ಗೆ ಸುಮಾರು 90 ಆರ್ಡರ್ಗಳು ಬಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ₹2.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
AI ಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ
ಝು ಅವರ ಕಥೆ ಕೇವಲ 13 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕಥೆಯಲ್ಲ; AI ಪರಿಕರಗಳು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನಿರ್ಮಾಣದ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಇದು ಉದಾಹರಣೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಉತ್ಪನ್ನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಝು ಹೊಂದಿದ್ದಾಳೆ.