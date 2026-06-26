ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾಪ್ 5 ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ನಾಲ್ಕೈದು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ವಾರ ಚಿತ್ರಣ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. 'ಅಣ್ಣಯ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿ 6.6 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ 1 ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಮಿಕ್ಕಂತೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಮಿಂಚಿವೆ!
ಕಿರುತೆರೆಯ ‘ಟಿಆರ್ಪಿ’ ಕದನ: ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಕೋಟೆಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ! ಈ ವಾರದ ಮಹಾ ತಿರುವು
ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆಯ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಕ್ಷರಶಃ ಯುದ್ಧದ ಕಾರ್ಮೋಡ ಕವಿದಿದೆ! ಇಷ್ಟು ದಿನ ಟಿಆರ್ಪಿ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ 'ಏಕಚಕ್ರಾಧಿಪತಿ'ಯಾಗಿ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಗೆ (Zee Kannada) ಈಗ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ (Colors Kannada) ಭರ್ಜರಿ ಟಕ್ಕರ್ ನೀಡಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವಾರ ಟಾಪ್ 5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೇಬಿಗೆ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಜೀ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಕಿರುತೆರೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಪಲ್ಸ್ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹಾಸನಕ್ಕೆ ನಡುಕ: ವಾಹಿನಿಗಳ ಬಲಾಬಲ!
ಸದ್ಯದ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 1127.17 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, 835.37 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿರುವ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಸ್ಟಾರ್ ಸುವರ್ಣ ಮತ್ತು ಉದಯ ಟಿವಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಅಸಲಿ ಆಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮೊದಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನಗಳ ನಡುವೆ. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಜೀ ಕನ್ನಡದ 'ಸರಿಗಮಪ' 6.9 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಗಾಯನದ ಮೋಡಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. 'ಜೋಡಿ ನಂ 1' ಮತ್ತು 'ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್' ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿವೆ.
'ಅಣ್ಣಯ್ಯ'ನೊಬ್ಬನೇ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಆಸರೆ?
ಯಾವಾಗಲೂ ಟಾಪ್ 5 ಸೀರಿಯಲ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ನಾಲ್ಕೈದು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಿರುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈ ವಾರ ಚಿತ್ರಣ ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಆಗಿದೆ. 'ಅಣ್ಣಯ್ಯ' ಧಾರಾವಾಹಿ 6.6 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಂಬರ್ 1 ಸೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಮೂಲಕ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಮರ್ಯಾದೆ ಉಳಿಸಿದೆ. ಅರ್ಬನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಮೃತಧಾರೆ' (6.5) ಮತ್ತು 'ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಿವಾಸ' (6.3) ಸಮಾಧಾನಕರ ರೇಟಿಂಗ್ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿವೆ. ಆದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಒಟ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಇತರೆ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳಿಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಕಿಲಾಡಿಗಳು ಚೆಕ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಪಂಚತಂತ್ರ!
ಹೌದು, ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯ ಐದು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿವೆ. 'ನಂದಗೋಕುಲ' 6.4 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಜೀ ಕನ್ನಡದ ಅಣ್ಣಯ್ಯನಿಗೆ ತೀರಾ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿದೆ. 'ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ' 6.2 ರೇಟಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದರೆ, ಅಚ್ಚರಿಯೆಂದರೆ 'ಮುದ್ದು ಸೊಸೆ', 'ಪವಿತ್ರ ಬಂಧನ' ಮತ್ತು 'ಗೌರಿ ಕಲ್ಯಾಣ' ಈ ಮೂರೂ ಸೀರಿಯಲ್ಗಳು ತಲಾ 6.1 ರೇಟಿಂಗ್ ಪಡೆದು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂದರೆ ಟಾಪ್ 5 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಕೇವಲ ಎರಡು ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ!
ದೊಡ್ಮನೆ ಹಬ್ಬದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಶುರುವಾಯ್ತೇ?
ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಈಗಷ್ಟೇ 'ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ 12' ಶುರುವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಹಳೆಯ ಹಿಟ್ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 'ಅಗ್ನಿಸಾಕ್ಷಿ'ಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಳಸಿ ಹೊಸ ಧಾರಾವಾಹಿ ತರುತ್ತಿರುವುದು ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ವಾರದ ಟಿಆರ್ಪಿ ರೇಟಿಂಗ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಂಚಲನವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ ಜೀ ಕನ್ನಡ ತನ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ? ಅಥವಾ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದ ಈ ಅಬ್ಬರ ಹೀಗೆಯೇ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಾ? ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಮನೆಮನೆಯಲ್ಲೂ ಸೀರಿಯಲ್ ವಾರ್ ಜೋರಾಗಿದೆ!