- Home
- Entertainment
- Cine World
- Priyanka Chopra: ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಾಯಕಿ; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಟಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
Priyanka Chopra: ಹಾಲಿವುಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ನಾಯಕಿ; ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನಟಿ ಕಂಡುಕೊಂಡ ದಾರಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಭಾರತೀಯ ನಟಿಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸೈಡ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರ.
ಹಾಲಿವುಡ್ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಹವಾ! ನಾಯಕಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ 'ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್'
ಬಾಲಿವುಡ್ನಿಂದ ಹಾಲಿವುಡ್ವರೆಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ 'ದೇಸಿ ಗರ್ಲ್' ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ (Priyanka Chopra) ಇಂದು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಐಕಾನ್. ಕೇವಲ ನಟಿಯಾಗಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ಮಾಪಕಿಯಾಗಿ, ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರುವ ರೀತಿ ಅದ್ಭುತ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ 'ಕಾನ್ ಲಯನ್ಸ್' (Cannes Lions) ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಹಾಲಿವುಡ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಎದುರಿಸಿದ ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ನಾಯಕಿ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಮನಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನನಗೇ ಬೇಕಿತ್ತು ಲೀಡ್ ರೋಲ್!
ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಚೋಪ್ರಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಭಾರತೀಯ ನಟಿಯರನ್ನು ಕೇವಲ ಸಣ್ಣ ಅಥವಾ ಪೋಷಕ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸೈಡ್ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಕಥೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ನಾಯಕಿ ಪಾತ್ರ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ನಾನು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಬೇಕಿತ್ತು, ಅಂದರೆ ನಾನು ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ (Lead role) ನಟಿಸುವಂತಹ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬೇಕಿತ್ತು. ಭಾರತೀಯ ನಟಿಯೊಬ್ಬಳು ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹಾಲಿವುಡ್ನ ಅನೇಕ ಸ್ಟುಡಿಯೋಗಳು ಊಹಿಸಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ನಾನು ಸ್ವತಃ ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಇಳಿಯಬೇಕಾಯಿತು," ಎಂದು ಸತ್ಯ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೋ ಎಂದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಹಠ!
ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕಾರ (Rejection) ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಪಾಲಿಗೆ ಅದುವೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು. "ನಾನು ತುಂಬಾ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯುಳ್ಳವಳು. ಯಾರಾದರೂ ನನಗೆ 'ಇದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಅಥವಾ 'ಬೇಡ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಬೇಕು ಎಂಬ ಹಠ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಒಂದು ಕನಿಷ್ಠ ಮಿತಿ (Glass ceiling) ಇರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ದಾಟಬೇಕೆಂದರೆ ನಾವೇ ನಮಗಾಗಿ ಹೊಸ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು," ಎಂದು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಗಿಂತ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಮುಖ್ಯ
ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ 'ಪರಿಪೂರ್ಣ' (Perfection) ಆಗಿರಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಈಗಿನ ಬದಲಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಮನುಷ್ಯಳು, ನಾನೂ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯುವುದು ನಾವು 'ಪರಿಪೂರ್ಣ'ವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ. ನಾನು ನನ್ನ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯವೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಜೊತೆ ನನ್ನನ್ನು ಬೆಸೆಯುತ್ತದೆ," ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸಬರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗುವ ಕನಸು
ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಆರಂಭಿಸಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಈ ಚಿತ್ರರಂಗಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ ಯಾರೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ಹೊಸಬರು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ನನ್ನ ಆಸೆ. ನಾನು ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಅದರ ಮೂಲಕ ಇತರರು ಮೇಲೆ ಬರಲಿ ಎನ್ನುವುದೇ ನನ್ನ ಆಶಯ," ಎಂದು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಂದಿನ ಸಿನಿಮಾಗಳು
ಪ್ರಸ್ತುತ ಎಸ್.ಎಸ್. ರಾಜಮೌಳಿ ಅವರ 'ವಾರಣಾಸಿ' ಸಿನಿಮಾ ಚಿತ್ರೀಕರಣದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರುವ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ, ಅದರ ನಂತರ 'ರಿಸೆಟ್' (Reset) ಎಂಬ ಸರ್ವೈವಲ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹಾಲಿವುಡ್ ನಟ ಆರ್ಲ್ಯಾಂಡೊ ಬ್ಲೂಮ್ ಎದುರು ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ನಟಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಆಗಸ್ಟ್ನಿಂದ ಚಿತ್ರೀಕರಣ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರ ಈ ಪಯಣ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.
ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾ (Kannada Cinema News), ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು (Kannada TV Shows), ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಸುದ್ದಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳಿಗಾಗಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ವಿಭಾಗ ನೋಡಿ. ಸಿನಿಮಾ ವಿಮರ್ಶೆಗಳು (Kannada Movies Review), ತಾರೆಯರ ಸಂದರ್ಶನಗಳು, ಧಾರಾವಾಹಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್, ತೆರೆಮರೆಯ ಕಥೆಗಳು, OTT ರಿಲೀಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಇಲ್ಲಿದೆ.