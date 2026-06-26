ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹದೊಂದು ಕರಾಳ ಕಥೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಈ ನಟಿಗೆ ಕಾದಿದೆಯಾ ಕಂಟಕ? ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕ್ಷಣಗಣನೆ!
ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ (Krishi Thapanda) ಸುತ್ತ ಈಗ ಸಾವಿನ ಹುತ್ತ ಆವರಿಸಿಕೊಂಡಂತಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಖ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಇಡೀ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರ ಚಿತ್ತ ಈಗ ನಟಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಆ ನಿಗೂಢ ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿರುವ ಅಸಲಿ ರಹಸ್ಯವೇನು? ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ನಟಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಪಡಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮೀಯ ತಿರುವು ಪಡೆದ ಉದ್ಯಮಿಯ ಸಾವು!
ಯಾರೂ ಊಹಿಸದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿ ವೈಶಾಖ್ ಅವರು ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹಲವು ಅನುಮಾನಗಳಿಗೆ ಎಡೆಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಅಥವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಸಾವು-ಬದುಕಿನ ನಡುವಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಬದಲಿಸಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ವೈಶಾಖ್ ಸಾವಿಗೂ ಮುನ್ನ ಕೃಷಿ ಅವರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ಕೊನೆಯ ಮೆಸೇಜ್ ಈಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ. ಖಾಕಿ ಪಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ವೈಶಾಖ್ ಮೊಬೈಲ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾಟ್ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಈಗ ನಟಿಯ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ.
ಕೃಷಿ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ವಾಸವಿದ್ದರಾ ವೈಶಾಖ್?
ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವೈಶಾಖ್ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯವರ ಜೊತೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಅವರು ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಿಂದ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರ ಫ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಇದ್ದ ಸಂಬಂಧವೇನು? ಉದ್ಯಮಿ ಮನೆಯವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಟಿಯ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಲು ಕಾರಣವೇನು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಈಗ ಕಾಡುತ್ತಿವೆ. ವೈಶಾಖ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಕೃಷಿ ಅವರನ್ನೇ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ನೋಟಿಸ್ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ನಟಿ: ಏನು ನಡೆಯಲಿದೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ?
ವೈಶಾಖ್ ಸಾಯುವ ಮುನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಟಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎಂಬ ಬಲವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಪೊಲೀಸರ ಕೈಲಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಅವರಿಗೆ ಇಂದು ಅಥವಾ ನಾಳೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಕೃಷಿ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದಿತ್ತೇ? ಅಥವಾ ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಏನಾದರೂ ಮನಸ್ತಾಪ ನಡೆದಿತ್ತೇ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ವೈಶಾಖ್ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಡಿದುಕೊಂಡಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಟಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯು ಈ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ತಿರುವು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಗ್ಲಾಮರ್ ಪ್ರಪಂಚದ ಹಿಂದೆ ಇಂತಹದೊಂದು ಕರಾಳ ಕಥೆ ಅಡಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಈಗ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ ಈ ಬ್ಯೂಟಿಗೆ ಕಾದಿದೆಯಾ ಕಂಟಕ? ಅಥವಾ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗುತ್ತಾ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸರ ವಿಚಾರಣೆಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣು ನೆಟ್ಟಿದೆ. ಮುಂದಿನ 48 ಗಂಟೆಗಳು ನಟಿ ಕೃಷಿ ತಾಪಂಡ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಲಿವೆ.