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ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ

ಕನ್ನಡ ಕಿರುತೆರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿತೆರೆಯ ಮೂಲಕ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಸುಂದರಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮೂಲಕ ಯುವಜನರ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದರು.

tv-talk Jun 26 2026
Author: Pavna Das Image Credits:Instagram
Kannada

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ?

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೀಸನ್ 12 ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ಪಂದನಾ, ಒಂದೆರಡು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಪೂರ್ಣಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ.

Image credits: Instagram
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ಈಗ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಹಿಡಿದು ಹೊರಟಿದ್ದೆಲ್ಲಿ

ಇದೀಗ ಸ್ಪಂದನಾ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಹೊರಟು ನಿಂತಿರುವ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗಂತೂ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದೆಲ್ಲಿಗೆ?

Image credits: Instagram
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ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ ಸ್ಪಂದನಾ

ಸಿಂಪಲ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಸ್ಪಂದನಾ ಸೋಮಣ್ಣ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ವಿದೇಶ ಯಾತ್ರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ವಿದೇಶಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಹತ್ತುವ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ನಟಿ ಫೋಟೊಗಳ ಜೊತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಯುರೋಪ್’ಗೆ ಹಾರಿದ ಬ್ಯೂಟಿ

I took my first International Flight! and it’s “EUROPE” babyyyy! ಎಂದು ಕ್ಯಾಪ್ಶನ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಏರ್ ಪೋರ್ಟ್ ಫೋಟೊಗಳನ್ನು ನಟಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಜಾನ್ವಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಏನಂದ್ರು ಗೊತ್ತ?

ಸ್ಪಂದನಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಫೋಟೊಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರುವ ನಟಿ, ನಿರೂಪಕಿ ಹಾಗೂ ಸಹಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾನ್ವಿ ಇದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸೂಟ್ ಕೇಸ್ ಎಂದು ಹೇಳಿ ನಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆ

ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗೇಮ್ ಆಡದೇ ಕೊನೆಯ ವಾರದವರೆಗೂ ಬಂದಿದ್ದ ಕಳ್ಳ ಪುಟ್ಟಿ ಸ್ಪಂದನಾಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಶುಭ ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲಿ ಎಂದು ಹಾರೈಸಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram
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ಮತ್ತೆ ತೆರೆ ಮೇಲೆ ಕಾಣೋದು ಯಾವಾಗ?

ಕಿರುತೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೊಸ ಸೀರಿಯಲ್ ಗಳು ಆರಂಭವಾದರೂ ನಟಿ ಯಾವುದೇ ಸೀರಿಯಲ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ನಟಿಯ ಕಂ ಬ್ಯಾಕ್’ಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Instagram

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