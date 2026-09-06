ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13ಕ್ಕೆ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ‘ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರ ವೋಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೊಸ ಜರ್ನಿ ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 13’ರ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಓಪನಿಂಗ್ ದಿನದಿಂದಲೇ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದರಂತೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಎಂಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಿರುತೆರೆ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯ ಪರಿಚಿತ ಮುಖಗಳು ‘ದೊಡ್ಮನೆ’ಗೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇದೀಗ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಹಾಗೂ ‘ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ’ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರ ವೋಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದು ಬಂದ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕೂಡ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಜಗದೀಶ್, ಸೌಂದರ್ಯ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅವಿನಾಶ್, ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾದ್, ಗಗನ್ ಚಿನ್ನಪ್ಪ, ಸಂಗೀತಾ ಭಟ್ ಹಾಗೂ ಕಾವ್ಯಾ ಗೌಡ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಫ್ಲೈಟ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡೇ ‘ದೊಡ್ಮನೆ’ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಿರುವುದು ಈ ಸೀಸನ್ನ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೆ ‘ದೊಡ್ಮನೆ’ಗೆ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್!
ನೇರ ಮಾತು, ವಿಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮದೇ ಶೈಲಿಯ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಂದ ಸದಾ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎನ್. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಕೂಡ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅವರಿಗಾಗಿ ‘ಉಸಿರೇ ಉಸಿರೇ’ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.
ಸೀಸನ್ 4ರ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್!
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನುಭವ ಇದೇ ಮೊದಲೇನಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ‘ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕನ್ನಡ ಸೀಸನ್ 4’ರಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಏಳನೇ ವಾರದಲ್ಲೇ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿದ್ದರು. ಇದೀಗ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ವೇದಿಕೆಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿನ ನೇರ ಮಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ‘ಕ್ವಾಟ್ಲೆ ಕಿಚನ್’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕವೂ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು.
‘ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಇರುವುದರಲ್ಲೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ’!
ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿಗೂ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. ವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ತಲೆ ಕೆರೆಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್, ‘ಕೆರ್ಕೊಂಡು ಇರುವುದರಲ್ಲೇ ನೆಮ್ಮದಿ ಇದೆ’ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಮಾತು ಅವರ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಜರ್ನಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಕಾಮಿಡಿ ಟಚ್ ನೀಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಬಾರಿ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ನೇರ ಮಾತುಗಳು, ಸ್ವಭಾವ ಹಾಗೂ ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಇತರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವರ ಸಂವಹನ ಹೇಗಿರಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ.
‘ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ’ ಗೆದ್ದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ!
ಇನ್ನು ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ‘ಅಗ್ನಿ ಪರೀಕ್ಷೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಕರ ವೋಟಿಂಗ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕಿರಣ್, ವೀಕ್ಷಕರೇ ತಮ್ಮನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ವೀಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲವೇ ತಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾದ್ಗೆ ‘ಆಂಟಿ’ ಎಂದ ಕಿರಣ್!
ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಘಟನೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಅವರನ್ನು ಕಿರಣ್ ಬಾಯಿತಪ್ಪಿ ‘ಆಂಟಿ’ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾದ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, ‘ನನ್ನನ್ನು ಆಂಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಬೇಡಿ, ಅಮ್ಮ ಬೇಕಾದರೂ ಕರೆಯಿರಿ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮಾತಿಗೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ನಗುವಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದ್ದು, ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಮನೆಯ ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಕಿರಣ್-ಪ್ರಥಮ ನಡುವಿನ ಈ ಸಂಭಾಷಣೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಈ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸದ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ?
ಒಂದೆಡೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ವೀಕ್ಷಕರ ವೋಟಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ. ಇವರಿಬ್ಬರ ಎಂಟ್ರಿಯಿಂದ ‘ದೊಡ್ಮನೆ’ ಆಟಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಭಿನ್ನ ಬಣ್ಣ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಓಂ ಪ್ರಕಾಶ್ ರಾವ್ ಅವರ ನೇರ ಮಾತುಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ? ಕಿರಣ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ವೀಕ್ಷಕರ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ? ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಸಾದ್ ಜೊತೆಗಿನ ಈ ಮೊದಲ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಿರುವು ಪಡೆಯಲಿದೆ? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.