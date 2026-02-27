- Home
- Temple Jewellery: ರಶ್ಮಿಕಾರಿಂದ ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ವರೆಗೆ, ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ದಕ್ಷಿಣದ ನಟಿಯರು
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ವರೆಗೆ, ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ನಟಿಯರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳು ಅವರ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರುಗು ನೀಡಿವೆ.
Image Credit : Instagram
South Indian brides
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಶೇಷ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ವಿಜಯ್ ದೇವರಕೊಂಡ ಜೊತೆಗಿನ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಲೇಯರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾರ, ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಚೋಕರ್ನಿಂದ ಡಾಬಿನವರೆಗೆ, ಅವರ ಲುಕ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿತ್ತು. ರಶ್ಮಿಕಾರಂತೆ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ ಇತರ ನಟಿಯರ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Image Credit : instagram
Rashmika Mandanna
ರಶ್ಮಿಕಾ ಮಂದಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಮೂಲಕ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಿದರು. ಅವರು ಲೇಯರ್ಡ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಹಾರ, ಜುಮುಕಿ ಮತ್ತು ಮಾಂಗ್ ಟಿಕ್ಕಾ ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆ ಹಾಗೂ ಮೇಕಪ್ಗೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೊಂದುತ್ತಿತ್ತು.
Image Credit : Instagram/Keerthy suresh
Keerthy Suresh
ಕೀರ್ತಿ ಸುರೇಶ್ ಲೇಯರ್ಡ್ ಟೆಂಪಲ್ ಹಾರ, ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಚೋಕರ್ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಡಾಬು ಧರಿಸಿ ಮಿಂಚಿದ್ದರು. ಅವರ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗೆ ಈ ಆಭರಣಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಮದುಮಗಳ ಕಳೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದವು.
Image Credit : Insta
Sobhita Dhulipala
ಶೋಭಿತಾ ತಮ್ಮ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿಂಟೇಜ್ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉದ್ದನೆಯ ಚಿನ್ನದ ಸರ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ ಓಲೆಗಳು, ಅವರ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ನೋಟಕ್ಕೆ ರಾಜಮನೆತನದ ಕಳೆ ನೀಡಿತ್ತು.
Image Credit : instagram
Aditi Rao Hydari
ಅದಿತಿ ರಾವ್ ಹೈದರಿ ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಧರಿಸಿ ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪೇಸ್ಟಲ್ ಬಣ್ಣದ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಯ ಅಂದವನ್ನು ಈ ಆಭರಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದವು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಅವರು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು.
Image Credit : Instagram
Samantha Ruth Prabhu
ಸಮಂತಾ ಅವರ ಬ್ರೈಡಲ್ ಲುಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟೆಂಪಲ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಚೋಕರ್, ಲೇಯರ್ಡ್ ಹಾರಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ, ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ.
