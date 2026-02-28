Kannada

ವಿಮಾನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಲು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮಾರ್ಗಗಳು

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ದುಬಾರಿ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Author: Pavna Das Image Credits:iSTOCK
ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ

ಪ್ರಯಾಣ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ 6–8 ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್‌ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

Image credits: social media
ಫ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ

ಟ್ರಾವೆಲ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಅಗ್ಗವಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

Image credits: freepik
ಆಫ್-ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ

ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಫ್-ಸೀಸನ್‌ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳು ಎರಡೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: freepik
ವಾರದ ಮಧ್ಯ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿ

ವಿಮಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.

Image credits: social media
ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಪನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ

ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಪ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್‌ಗಳು, ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಪನ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್‌ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಗ್ಗದ ಟಿಕೆಟ್‌ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: iSTOCK
ವಿವಿಧ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ

ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ. ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.

Image credits: unsplush
ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ವಿಮಾನ ಆರಿಸಿ

ನೇರ ವಿಮಾನದ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Image credits: Getty
ಇಂಕೊಗ್ನಿಟೋ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ

ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಕೊಗ್ನಿಟೋ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ.

Image credits: iSTOCK
ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡೀಲ್‌ ನೋಡಿ

ಕೆಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್’ಗಳು ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್‌ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡೀಲ್‌ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.

Image credits: iSTOCK

