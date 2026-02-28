ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸಗಳ ಕ್ರೇಜ್ ಹೆಚ್ಚಿದೆ, ಆದರೆ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ದುಬಾರಿ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ಟಿಪ್ಸ್ ಜೊತೆ ನೀವು ಅಗ್ಗದ ದರದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಪ್ರಯಾಣ ದಿನಾಂಕಕ್ಕಿಂತ 6–8 ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ಕಡಿಮೆ ದರಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಟ್ರಾವೆಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಲರ್ಟ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಇದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ಅಗ್ಗವಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಸೂಚನೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
ರಜಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ಗಳು ದುಬಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಫ್-ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಎರಡೂ ಅಗ್ಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ವಿಮಾನಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಗುರುವಾರದವರೆಗೆ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೆ, ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆಪ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳು, ರಿಯಾಯಿತಿ ಕೂಪನ್ಗಳು ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಶ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡುಗೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಗ್ಗದ ಟಿಕೆಟ್ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವಲಂಬಿಸಬೇಡಿ. ವಿವಿಧ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ದರಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿ.
ನೇರ ವಿಮಾನದ ಬದಲು ರಾತ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಂಪರ್ಕ ವಿಮಾನವನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಟಿಕೆಟ್ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಒಂದೇ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹುಡುಕುವುದರಿಂದ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂಕೊಗ್ನಿಟೋ ಮೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ.
ಕೆಲವು ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್’ಗಳು ವಿಮಾನ ಮತ್ತು ಹೋಟೆಲ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರವಾಸಗಳಿಗೆ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಡೀಲ್ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ.
