ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ 'ವೋಲ್ವೋ ಮಲ್ಟಿ ಆಕ್ಸಲ್' ಮತ್ತು ರಾಯದುರ್ಗಕ್ಕೆ 'ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್' ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಬಸ್ಗಳ ಮಾರ್ಗ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ದರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.11): ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೊಸಪೇಟೆಗೆ ನೂತನ 'ವೋಲ್ವೋ ಮಲ್ಟಿ ಆಕ್ಸಲ್' (Volvo Multi Axle) ಹಾಗೂ ರಾಯದುರ್ಗಕ್ಕೆ 'ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್' (Non A.C Sleeper) ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗವು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಈ ಎರಡೂ ಹೊಸ ಬಸ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ (ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್) ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದು, ಇವುಗಳ ಮಾರ್ಗ, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಟಿಕೆಟ್ ದರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
1. ಬೆಂಗಳೂರು - ಹೊಸಪೇಟೆ 'ವೋಲ್ವೋ ಮಲ್ಟಿ ಆಕ್ಸಲ್' ಬಸ್ ಸೇವೆ
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಂಪಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೊಸಪೇಟೆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ಈ ವೋಲ್ವೋ ಐಷಾರಾಮಿ ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಈ ಬಸ್ ತುಮಕೂರು, ಶಿರಾ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಹಾಗೂ ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೊಸಪೇಟೆ ತಲುಪಲಿದೆ.
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Time Table):
ಬೆಂಗಳೂರು ➔ ಹೊಸಪೇಟೆ:
ಬೆಂಗಳೂರು (ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ) ಹೊರಡುವ ಸಮಯ: ಸಂಜೆ 05:00 (17:00)
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ತಲುಪುವ ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 10:30 (22:30)
ಹೊಸಪೇಟೆ ತಲುಪುವ ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 11:15 (23:15)
ಹೊಸಪೇಟೆ ➔ ಬೆಂಗಳೂರು:
ಹೊಸಪೇಟೆ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:15
ಕೂಡ್ಲಿಗಿ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:00
ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪುವ ಸಮಯ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:45
ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ವಿವರ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ):
ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ (Adult) ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (Child)
ಬೆಂಗಳೂರು ಕೂಡ್ಲಿಗಿ ರೂ. 740/- ರೂ. 580/-
ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಸಪೇಟೆ ರೂ. 850/- ರೂ. 670/-
2. ಬೆಂಗಳೂರು - ರಾಯದುರ್ಗ 'ನಾನ್ ಎ.ಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್' ಬಸ್ ಸೇವೆ
ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿ ಮಲಗಿಕೊಂಡು ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಬಯಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಈ ನಾನ್ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಬಸ್ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಸ್ ತುಮಕೂರು, ಹಿರಿಯೂರು, ಚಳ್ಳಕೆರೆ, ಬಿ.ಜಿ. ಕೆರೆ ಹಾಗೂ ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ರಾಯದುರ್ಗ ತಲುಪಲಿದೆ.
ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Time Table):
ಬೆಂಗಳೂರು ➔ ರಾಯದುರ್ಗ:
ಬೆಂಗಳೂರು (ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ) ಹೊರಡುವ ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 10:00 (22:00)
ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ರಾತ್ರಿ 02:45
ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು: ಮುಂಜಾನೆ 04:00
ರಾಯದುರ್ಗ ತಲುಪುವ ಸಮಯ: ಮುಂಜಾನೆ 04:30
ರಾಯದುರ್ಗ ➔ ಬೆಂಗಳೂರು:
ರಾಯದುರ್ಗ ಹೊರಡುವ ಸಮಯ: ರಾತ್ರಿ 11:00 (23:00)
ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು: ರಾತ್ರಿ 11:30 (23:30)
ಚಳ್ಳಕೆರೆ: ರಾತ್ರಿ 01:00
ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪುವ ಸಮಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 05:30
ಆನ್ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ವಿವರ (ರೂ. ಗಳಲ್ಲಿ):
ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಿಗೆ ವಯಸ್ಕರಿಗೆ (Adult) ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (Child)
ಬೆಂಗಳೂರು ಚಳ್ಳಕೆರೆ ರೂ. 500/- ರೂ. 400/-
ಬೆಂಗಳೂರು ಮೊಳಕಾಲ್ಮೂರು ರೂ. 600/- ರೂ. 470/-
ಬೆಂಗಳೂರು ರಾಯದುರ್ಗ ರೂ. 650/- ರೂ. 500/-
ಟಿಕೆಟ್ ಮುಂಗಡ ಬುಕಿಂಗ್ ಹೇಗೆ?
ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ www.ksrtc.in ಅಥವಾ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ಆಸನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕೃತ ಕೌಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಟಿಕೆಟ್ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.