Russian girl in Bengaluru: ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಸಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಯೂಲಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದು.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ರಷ್ಯಾದ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಭಾರತದ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 12 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಗರದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಅನುಭವಗಳು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ 12 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಏನೆಲ್ಲಾ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೀವೇ ಓದಿ..
ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ
ರಷ್ಯಾದ ಆ ಉದ್ಯೋಗಿಯ ಹೆಸರು ಯೂಲಿಯಾ ಅಸ್ಲಮೋವಾ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣದ ವಿಭಿನ್ನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೂ ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿಶಿಷ್ಟ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ರೂಪುಗೊಂಡ ಬಲವಾದ ಬಂಧ ತಮ್ಮ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐಟಿ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಸಹ, ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅನುಸರಿಸುವ ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ತನಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇಷ್ಟವಾದವು ಎಂದು ಯೂಲಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತನ್ನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಚಹಾ/ಕಾಫಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾದರು. ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಕೇಡರ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಇತರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕರೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಇದನ್ನು ತನಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಯೂಲಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟರೆ ಕಚೇರಿ ತಲುಪಲು ಒಂದೂವರೆ ರಿಂದ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ನೇಹಪರ ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಳಿದರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ
ವಿನಾಯಕ ಚತುರ್ಥಿಯಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುವುದು ಇಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವಿಷಯ ಎಂದು ಯೂಲಿಯಾ ವಿವರಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪೂಜೆಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಚರಿಸುವುದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುತ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ನಡುವೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದೆ. ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ತನ್ನ ಕೆಲಸದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ವಾಸಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಯೂಲಿಯಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಅವೆಲ್ಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಬೇಕಾದರೆ, ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಆಯ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು. "ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಬೆಂಗಳೂರು.. ಅತ್ಯುತ್ತಮ,". ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹವಾಮಾನವು ದೆಹಲಿ, ಜೈಪುರ, ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕು ನಗರಗಳು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಮತೋಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು ತಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬಿಸಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಯೂಲಿಯಾ. ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹವಾನಿಯಂತ್ರಣ ವಿರಳವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಅದು ಬಹುತೇಕ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆಯಂತೆ.