ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೂಹ 'ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೋರ್' ಭಾರತದಲ್ಲಿ 30 ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮೂಲದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೋರ್' (Atmosphere Core), ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಿರಾಮ ಪ್ರಯಾಣ (Leisure Travel) ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಅಭೂತಪೂರ್ವ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಆತಿಥ್ಯ ರಂಗದ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಿಯು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು 30 ಹೊಸ ಹೋಟೆಲ್ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಸಹಿ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿದೆ.
"ಪ್ರಸ್ತುತ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ಮತ್ತು ವಿರಾಮ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಕೊರತೆಯಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರೆಸಾರ್ಟ್ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿಸ್ತರಣೆಯನ್ನು ತೀವ್ರಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೋರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಹಾಗೂ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಸಲೀಲ್ ಪಾಣಿಗ್ರಾಹಿ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಮತ್ತು ಹೊರಹೋಗುವ ಪ್ರಯಾಣದ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕನಿಷ್ಠ ಶೇ. 25 ರಿಂದ 30 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಂಚತಾರಾ (Five-Star) ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣು
ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಕೋರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸದ್ಯ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 'ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಹೋಟೆಲ್ಸ್ & ರೆಸಾರ್ಟ್ಸ್', 'ಓಝನ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್' ಮತ್ತು 'ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಬ್ಬು' ನಂತಹ ಜಾಗತಿಕ ಬ್ರಾಂಡ್ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಗುರುತನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಗೋವಾ, ರಾಜಸ್ಥಾನ, ಒಡಿಶಾ ಹಾಗೂ ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ (North-East India) ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ರಮಣೀಯ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಐಷಾರಾಮಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.
ಇಂದಿನ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ನಗರ ವಾಸ್ತವ್ಯಗಳಿಗಿಂತ (City Stays) ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾಣಿಗ್ರಾಹಿ, "ಇಂದಿನ ಜನರೇಷನ್ ಝೆಡ್ (Gen Z) ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಕೇವಲ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಜಾಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಭಾರತದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಲವಾದ ಅವಕಾಶಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ" ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಹೋಟೆಲ್ ಸಮೂಹಗಳು ಭಾರತದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಲು 4 ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳು:
ಭಾರತೀಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿರುವ ಬೃಹತ್ ಆರ್ಥಿಕ ಏರಿಕೆಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಮೂಲದ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಅವರು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಕೆಳಗಿನ ನಾಲ್ಕು ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ:
1. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದೇಶೀಯ ಬೇಡಿಕೆ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಕ್ರೇಜ್ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದು, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಐದು ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೂರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಶೇ. 25-30 ರಷ್ಟು ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ.
2. "ಪ್ಲಗ್ ಅಂಡ್ ಪ್ಲೇ" (Plug and Play) ಮಾದರಿ: ಈ ಜಾಗತಿಕ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಸರಪಳಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿರುವ ತಮ್ಮ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆತಿಥ್ಯ ವಿತರಣಾ ಜಾಲಗಳು, ಪರಿಣಿತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಯಥಾವತ್ತಾಗಿ ತರುತ್ತಿವೆ.
3. ಭಾರತೀಯ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವುದು: ಮಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರೇ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಮುಖ ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಆದಾಯ ತಂದುಕೊಡುವ ಗ್ರಾಹಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ (Top Source Market). ಆ ಮಾಲ್ಡೀವಿಯನ್ ಮಾದರಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಐಷಾರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯ ಭೂಭಾಗಕ್ಕೇ ತರುವ ಮೂಲಕ, ಈ ನಿರ್ವಾಹಕರು ಭಾರತೀಯ ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
4. ಆಳವಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಇಳಿಯುವುದು (Market Penetration): ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಜಾದಿನಗಳಿಗಾಗಿ (Holidays) ಇತರ ಹೋಟೆಲ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸುವ ಬದಲು, ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ವಿಭಿನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ನಡೆಯುವ ಅದ್ದೂರಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ರಜೆಗಳು, ದೆಸ್ಟಿನಿ ವಿವಾಹಗಳು (Destination Weddings) ಮತ್ತು ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸೆಳೆಯುವುದು ಇವರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ಈ ಯೋಜನಾಬದ್ಧ ಹೂಡಿಕೆಯು ಭಾರತದ ಸುಂದರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಚಿತ್ರಣವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ದೇಶದ ಆತಿಥ್ಯ ರಂಗಕ್ಕೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಮೆರುಗನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.