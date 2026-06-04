ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಪ್ರವಾಸಿಗನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮಗನಂತೆ ಉಣಬಡಿಸಿದ ಆ ದಂಪತಿಯ ಗುಣ ಕಂಡು ಆದಿತ್ಯ ಭಾವಪರವಶರಾದರು. "ನಾನು ನೀರು ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ನೀಡಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರವಾಸದ ಸೊಬಗು: ಜಪಾನ್ನ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಯ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ಮತ್ತು 'ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ'ದ ಸುಂದರ ಅನುಭವ
ಬದುಕು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸದ ನಡುವೆ ಒಂದು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧವಿದೆ. ಪ್ರವಾಸ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಹೊಸ ಜಾಗಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಫೋಟೋ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರವಾಸದ ನಿಜವಾದ ಸೌಂದರ್ಯವಿರುವುದು ಅಲ್ಲಿನ ಜನರು, ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪಡೆಯುವ ಸ್ನೇಹ-ಆತಿಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಘಟನೆ ಜಪಾನ್ನ ದೂರದ ದ್ವೀಪವೊಂದರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಇದು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನರ ಹೃದಯ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆದಿತ್ಯ ಪರ್ಖಿ ಅವರು ಜಪಾನ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅನುಭವಿಸಿದ ಆ ಒಂದು ಘಟನೆ, ಮಾನವೀಯತೆಗೆ ಯಾವುದೇ ದೇಶ ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಹಸಿರು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನಡುವೆ, ಜಪಾನ್ನ ಸುಂದರ ದ್ವೀಪವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೈಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಆದಿತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಯಿತು. ಬಿಸಿಲಿಗೆ ದಣಿದಿದ್ದ ಅವರು ಕುಡಿಯಲು ನೀರಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಡಿದರು, ಆದರೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿಗಳಿರಲಿಲ್ಲ.
ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆದಿತ್ಯ ಅವರು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟಿದರು. ಅತ್ಯಂತ ವಿನಯದಿಂದ, "ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸಿಗುವಂತಹ ಕೆಫೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದೆಯೇ?" ಎಂದು ವಿಚಾರಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆದಿತ್ಯ ಅವರ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ಮೀರಿದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಆ ಅಪರಿಚಿತ ಯುವಕನನ್ನು ಕಂಡೊಡನೆ ಮೊಗಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸದ ದಂಪತಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು.
ಕೇವಲ ನೀರು ಕೇಳಿದ ಆದಿತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಂಪಾದ ಜ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು
ಕೇವಲ ನೀರು ಕೇಳಿದ ಆದಿತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ತಂಪಾದ ಜ್ಯೂಸ್ ನೀಡಿ ಸತ್ಕರಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರುವಾದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಕೇವಲ ಹಲೋ-ಹಾಯ್ಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಭಾಷೆಯ ಅಡೆತಡೆಗಳಿದ್ದರೂ, ಪರಸ್ಪರರ ಪ್ರಯಾಣ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಆದರೆ ಅಚ್ಚರಿ ಕಾದಿದ್ದು ಮುಂದೆ! ಆದಿತ್ಯ ಅವರ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಆಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆ ವೃದ್ಧನ ಪತ್ನಿ, ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗಾಗಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿಯಾದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟವನ್ನೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದರು.
ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತ ಪ್ರವಾಸಿಗನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಮಗನಂತೆ ಉಣಬಡಿಸಿದ ಆ ದಂಪತಿಯ ಗುಣ ಕಂಡು ಆದಿತ್ಯ ಭಾವಪರವಶರಾದರು. "ನಾನು ನೀರು ಕೇಳಿದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನೇ ನೀಡಿದರು" ಎಂದು ಅವರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಧಾವಂತದ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಒಬ್ಬ ಅಪರಿಚಿತನಿಗೆ ತನ್ನ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆದು ಊಟ ಹಾಕುವ ಈ ಹೃದಯವಂತಿಕೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಪರೂಪ.
ಒಮೊಟೆನಾಶಿ
ಜಪಾನ್ನ ಈ 'ಒಮೊಟೆನಾಶಿ' (ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದ ಕಲೆ) ಮತ್ತು ಭಾರತದ 'ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ' ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಒಂದೇ ಆಗಿವೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿ. ಈ ಕಥೆಯು ನಮಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಒಂದೇ- ಭಾಷೆಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಬೇರೆಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣೆಯ ಭಾಷೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪುಟ್ಟ ಪುಟ್ಟ ಕ್ಷಣಗಳೇ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿಸುತ್ತವೆ.