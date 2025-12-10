ಮಜುಲಿ ಭಾರತದ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಿನ ನದಿ ದ್ವೀಪವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ನದಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭೂರೂಪಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿತು.
ಮಜುಲಿ ಭಾರತದ ಅಸ್ಸಾಂನಲ್ಲಿರುವ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ನದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಉದ್ದ ಮತ್ತು ತೆಳ್ಳಗಿನ ನದಿ ದ್ವೀಪವಾಗಿದೆ. ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ನದಿ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಭೂರೂಪಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿತು. ಈ ದ್ವೀಪವು ಎರಡು ಚಾನಲ್ಗಳ ನಡುವೆ ಇದೆ. ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಕ್ಕೆ ಬುರ್ಹಿ ದಿಹಿಂಗ್. 1661 ಮತ್ತು 1696ರ ನಡುವೆ ಭೂಕಂಪಗಳ ಸರಣಿಯು 1750ರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿತು, ಇದು ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಮರುರೂಪಿಸಿತು. ಈ ಪ್ರವಾಹವು ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರ ತನ್ನ ಪಥವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ಇದು ಮಜುಲಿ ದ್ವೀಪದ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು.
17ನೇ ಶತಮಾನದ ಮೊದಲಾರ್ಧದಲ್ಲಿ, ಅಹೋಮ್ ರಾಜ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಘ ಮಜುಲಿಯಲ್ಲಿ ಮೇರಾಗಢ್ ಎಂಬ ಕೋಟೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. 1769 ರಿಂದ 1780 ರವರೆಗೆ ಆಳಿದ ಅಹೋಮ್ ರಾಜ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಿಂಘ 1776ರಲ್ಲಿ ‘ಮಜುಲಿ ಪ್ರದೇಶ’ ಮತ್ತು ಅದರ ಕಮಲಾಬರಿ ಸತ್ರ, ಅಗ್ನಿಚಪೋರಿ, ಗಜಲ ಸತ್ರ ಮತ್ತು ಟುನಿ ನದಿಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬರೆದನು. ಮೊಮರಿಯಾ ದಂಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪವನ್ನು ಮೊಮರಿಯಾ ದಂಗೆಕೋರ ನಾಯಕ ಹೊಹಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದನು.
1750ರ ಪ್ರವಾಹವು ನದಿ ಕಾಲುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಬುರ್ಹಿ ದಿಹಿಂಗ್ ತನ್ನ ಸಂಗಮವನ್ನು ಸುಮಾರು 190 ಕಿ.ಮೀ ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಇದರ ದಕ್ಷಿಣ ಶಾಖೆ ಬುರ್ಹಿ ಕ್ಸುಟಿ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿತು, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಶಾಖೆಯು ಲುಯಿಟ್ ಕ್ಸುಟಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಲುಯಿಟ್ ಕ್ಸುಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಕೆರ್ಕೋಟಾ ಕ್ಸುಟಿಯಾಯಿತು, ಆದರೆ ಬುರ್ಹಿ ಕ್ಸುಟಿ ಇಂದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಪುತ್ರದ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು.
ಸತ್ರಗಳು
16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಶಂಕರದೇವ್ ಅವರ ಭೇಟಿಯ ನಂತರ ಮಜುಲಿ ಅಸ್ಸಾಂನ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿತು. ನವ-ವೈಷ್ಣವ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕ ಶಂಕರದೇವ್, ವೈಷ್ಣವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು ಮತ್ತು ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಮಠಗಳನ್ನು (ಸತ್ರಗಳು ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ) ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಸ್ಸಾಮಿ ಧರ್ಮ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಾದವು.