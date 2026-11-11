Anirudh Kavya Greece Wedding: ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಮತ್ತು ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಗ್ರೀಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆರವೇರುತ್ತಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕರೆ ನೀಡಿದ್ದರೂ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಈ ಜೋಡಿ ಮದುವೆಗೆ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶವನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇಕೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ಮಾಂತ್ರಿಕ ಅನಿರುದ್ಧ್ ರವಿಚಂದರ್ ಹಾಗೂ ಸನ್ರೈಸರ್ಸ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಂಡದ ಒಡತಿ ಕಾವ್ಯಾ ಮಾರನ್ ಅವರ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿವಾಹ ಮಹೋತ್ಸವವು ವಿದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ರಮಣೀಯ ಸುಂದರ ತಾಣವಾದ ಯುರೋಪಿನ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ರಾಜವೈಭವದಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗುತ್ತಿದೆ. ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯುವ ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ತಾರಾ ವಿವಾಹ ಸಂಭ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿವಾಹ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಗ್ರೀಸ್ನ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾದ ಸ್ಯಾಂಟೋರಿನಿ ದ್ವೀಪದ ಸಮೀಪ ಅತ್ಯಂತ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿ, ಪೂರ್ಣ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಈ ಹೈ-ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಮದುವೆಗಾಗಿ ಸನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮಾಲೀಕ, ಶತಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಕಲಾನಿಧಿ ಮಾರನ್ ಕುಟುಂಬವು ರಾಜಮನೆತನದ ಮಟ್ಟದ ಅದ್ದೂರಿ ಸಕಲ ಸಿದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್, ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜಕೀಯ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರಮುಖ ದಿಗ್ಗಜ ಗಣ್ಯರು ಈ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಖುದ್ದಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಿಐಪಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರಯಾಣದ ತೊಂದರೆಯಾಗದಂತೆ ನೇರವಾಗಿ ಗ್ರೀಸ್ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಬರೋಬ್ಬರಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಶೇಷ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ವಿಮಾನಗಳ ಭರ್ಜರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾರನ್ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮೊದಲೇ ಮಾಡಿದ್ದರು.
ಕಾರಣಗಳೇನು?
ಆದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿ ಎಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವಾಗ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಟಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಅಗತ್ಯವೇನಿತ್ತು? ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಿರುವಾಗ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಶುರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ತಮ್ಮ ಡ್ರೀಮ್ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶವನ್ನೇ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಲವಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಕಾರಣಗಳಿವೆ.
ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷತೆಗಳು
ಅನುಕೂಲಕರ ಹಿತವಾದ ಹವಾಮಾನ: ಗ್ರೀಸ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವರ್ಷದ ಸುಮಾರು 300 ದಿನಗಳು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಸೂರ್ಯನ ಹಿತವಾದ ಬಿಸಿಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದ ತಂಪಾದ ತಂಗಾಳಿಯು ಸುಂದರ ಹೊರಾಂಗಣ ವಿವಾಹ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದ್ಭುತ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಮತ್ತು ರಮಣೀಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ: ಕಡು ನೀಲಿ ಸಮುದ್ರ, ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಪುರಾತನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ವಿವಾಹದ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿನ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ರಮಣೀಯ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ರಾಜಾತಿಥ್ಯ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಖಾದ್ಯಗಳು: ಗ್ರೀಕ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ದೇವರಂತೆ ಅತ್ಯಂತ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತ್ಕರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಥಳೀಯ ತಾಜಾ ಸಮುದ್ರಾಹಾರಗಳು, ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ರುಚಿಕರ ತಿನಿಸುಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರೀಕ್ ವೈನ್ಗಳು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ರಾಜಾತಿಥ್ಯವನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಉಣಬಡಿಸುತ್ತವೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಪೂರ್ವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ, ರಮಣೀಯ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಐಷಾರಾಮಿ ಖಾಸಗಿತನದ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೀಮಂತ ಗಣ್ಯರು ತಮ್ಮ ಮದುವೆಗೆ ಗ್ರೀಸ್ ತಾಣವನ್ನು ಮೊದಲ ಆಧ್ಯತೆಯಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.