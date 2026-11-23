ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬೆಂಗಳೂರು-ನೀಲಕ್ಕಲ್ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ 'ಐರಾವತ ವೋಲ್ವೋ' ಬಸ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬಸ್ ಮೈಸೂರು, ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಂಚರಿಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣ ದರ ಹಾಗೂ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ರಸ್ತೆ ಸಾರಿಗೆ ನಿಗಮ (KSRTC) ಬಂಪರ್ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ನಿಗಮದ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗದ ವತಿಯಿಂದ ದಿನಾಂಕ 28/11/2026 ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು-ನೀಲಕ್ಕಲ್ (ಪಂಪಾ-ಶಬರಿಮಲೆ) ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೂತನ 'ಐರಾವತ ವೋಲ್ವೋ' (Airavat Volvo) ಬಸ್ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬಸ್ ಸಂಚರಿಸುವ ಮಾರ್ಗ:
ಈ ಐಷಾರಾಮಿ ಬಸ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶಾಂತಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಟು ಮೈಸೂರು, ಕೋಯಿಕ್ಕೋಡ್, ತ್ರಿಶೂರ್, ಕೊಟ್ಟಾಯಂ ಹಾಗೂ ಏರುಮೇಲಿ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ನೀಲಕ್ಕಲ್ (ಪಂಪಾ-ಶಬರಿಮಲೆ) ತಲುಪಲಿದೆ.
ಬಸ್ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (Time Table):
1. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ನೀಲಕ್ಕಲ್ (ಪಂಪಾ-ಶಬರಿಮಲೆ) ಮಾರ್ಗ:
- - ಬೆಂಗಳೂರು (ಶಾಂತಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ): ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 13:50 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ (1:50 PM)
- - ಮೈಸೂರು: ಸಂಜೆ 17:35 ಕ್ಕೆ (5:35 PM)
- - ನೀಲಕ್ಕಲ್ (ಪಂಪಾ-ಶಬರಿಮಲೆ): ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:45 ಕ್ಕೆ ಆಗಮನ (6:45 AM)
2. ನೀಲಕ್ಕಲ್ (ಪಂಪಾ-ಶಬರಿಮಲೆ) ನಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು (ವಾಪಸ್) ಮಾರ್ಗ:
- - ನೀಲಕ್ಕಲ್ (ಪಂಪಾ-ಶಬರಿಮಲೆ): ಸಂಜೆ 18:00 ಕ್ಕೆ ನಿರ್ಗಮನ (6:00 PM)
- - ಮೈಸೂರು: ಮರುದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 07:15 ಕ್ಕೆ (7:15 AM)
- - ಬೆಂಗಳೂರು (ಶಾಂತಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ): ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ಆಗಮನ (10:00 AM)
ಪ್ರಯಾಣ ದರದ ವಿವರ (ವಯಸ್ಕರ ಆನ್ಲೈನ್ ದರ):
- ಬೆಂಗಳೂರು (ಶಾಂತಿನಗರ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ) ದಿಂದ ನೀಲಕ್ಕಲ್ (ಪಂಪಾ-ಶಬರಿಮಲೆ): ₹1,980/-
- ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ನೀಲಕ್ಕಲ್ (ಪಂಪಾ-ಶಬರಿಮಲೆ): ₹1,880/-
ಶಬರಿಮಲೆ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ನೂತನ ಐರಾವತ ವೋಲ್ವೋ ಬಸ್ ಸೇವೆಯ ಸದುಪಯೋಗ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ KSRTC ಬೆಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿಭಾಗದ ವಿಭಾಗೀಯ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಬುಕಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡ ಟಿಕೆಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.