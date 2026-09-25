ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸನ್ನಿಧಾನಂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿದ್ದ 446 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದರ ಬದಲು ನಕಲಿ ಕಿರೀಟ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆ ವೇಳೆ ಈ ಆಘಾತಕಾರಿ ಹಗರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಆರನ್ಮುಳದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಕೂಡ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದು, ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ಶಬರಿಮಲೆ: ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ ಹಗರಣ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ, ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಆಭರಣವಲ್ಲ. ಸನ್ನಿಧಾನಂನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ 446 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಮೂಲ ಕಿರೀಟದ ಬದಲಿಗೆ ನಕಲಿ ಕಿರೀಟ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರರ್ಥ ಯಾರೋ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಮೂಲವನ್ನು ತೆಗೆದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ ಪವಿತ್ರ ಆಭರಣಗಳ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಟಿ. ಶಂಕರನ್ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಈ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಈ ಕಿರೀಟವನ್ನು 2012 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭಕ್ತರು ಶಬರಿಮಲೆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ಸನ್ನಿಧಾನಂನಿಂದ ಅರನ್ಮುಲಾದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕಿರೀಟವನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಂದ ಗಮನಿಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಿರೀಟವು ಅಸಲಿ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ನಕಲಿ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದ ಆಭರಣಗಳಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅರನ್ಮುಲ ದೇವಸ್ವಂನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಿನಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವು ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟ ಕಾಣೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ತನಿಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಲೋಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಸನ್ನಿಧಾನಂನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ 446 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಮೂಲ ಕಿರೀಟ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಕಲಿ ಕಿರೀಟವಿತ್ತು ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು. ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ತಂಡವು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ.
2012 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭಕ್ತರಿಂದ ಅರ್ಪಣೆ
ಈ ಅಮೂಲ್ಯ ಕಿರೀಟವನ್ನು 2012 ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭಕ್ತರು ಶಬರಿಮಲೆ ನಾಡಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಸನ್ನಿಧಾನಂನಿಂದ ಅರನ್ಮುಲಾದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅದನ್ನು ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈಗ, ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಆರನ್ಮುಳದಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಹಾರ ಕೂಡ ಕಾಣೆ
ಈ ವಿಷಯವು ಕಿರೀಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಆರನ್ಮುಳ ದೇವಸ್ವಂನ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ರೂಮಿನಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದ ಹಾರವೂ ಕಾಣೆಯಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಒಂದೇ ತನಿಖೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣಗಳು ಕಣ್ಮರೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಷಯವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರಗೊಳಿಸಿದೆ. ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶನದ ಮೇರೆಗೆ, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಕೆ.ಟಿ. ಶಂಕರನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯದ ತಿರುವಾಭರಣಗಳ ಎಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಜವಾದ ಕಿರೀಟದ ಬದಲಿಗೆ ನಕಲಿ ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಎಣಿಕೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ ವರದಿಯನ್ನು ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುವುದು.
ಭದ್ರತಾ ಲೋಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ದೇವಸ್ವಂ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ. ಜಯಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರೀಟವನ್ನು ಇರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕರರ ಮೇಲೂ ತನಿಖೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ವರದಿ ಬಂದ ನಂತರ, ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮಂಡಳಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.