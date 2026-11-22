ವಾರಣಾಸಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪುರದ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂ. ನಗದು ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಇದ್ದ ಚೀಲವನ್ನು ಮರೆತು ಹೋಗಿದ್ದರು. ರೈಲ್ವೆ ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ಆ ಹಣ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆ ಪ್ರವಾಸಿಗನ ಕೈಸೇರಿದೆ.
ವಾರಣಾಸಿ: ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಚೀಲ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ 2.11 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಗಳ ನಗದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, 1,000 ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್, 1.2 ಲಕ್ಷ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು 66 ಸಿಂಗಪುರ ಡಾಲರ್ಗಳು ಶುಚಿ ಮಾಡುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಈ ಚೀಲದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಸಿಂಗಪುರದ ಪ್ರವಾಸಿಗ ಕಾಶಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಅವರು ವಾರಣಾಸಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ ಅವರು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಗದು ಇರುವ ಚೀಲವನ್ನು ರೈಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದರು. ರೈಲು ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಅದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಚೀಲವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು.
ಕೂಡಲೇ ಅವರು, ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ, ಚೀಲವನ್ನು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು. ನಂತರ, ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಯ ನಂತರ, ಚೀಲ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಪ್ರವಾಸಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ಸಿಂಗಪುರದ ಪ್ರವಾಸಿ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದರು ಮತ್ತು ವಾರಣಾಸಿ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರು ಇಳಿದರು, ಆದರೆ ಆತುರದಿಂದ, ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಹಣ ತುಂಬಿದ ಚೀಲವನ್ನು ಮರೆತಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
ಬ್ಯಾಗ್ ಹಿಂದಿರುಗಿಸುವಿಕೆ
ರೈಲು ಯಾರ್ಡ್ಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, ದಿನನಿತ್ಯದ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಚೀಲವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು. ಚೀಲವನ್ನು ತೆರೆದಾಗ, ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಕರೆನ್ಸಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು. ಉದ್ಯೋಗಿ ತಕ್ಷಣ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ ಚೀಲವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರು. ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಬ್ಯಾಗ್ ಕಾಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದ ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿ, ತನ್ನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿಯೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾಂಟ್ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅದನ್ನು ಹುಡುಕಿದರು. ಅವರು ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತು ಅದರೊಳಗೆ ಇದ್ದ ನಗದು ಬಗ್ಗೆ ರೈಲ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಅಗತ್ಯ ವಿಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಗುರುತನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವರ ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮೊತ್ತವು ಹಾಗೇ ಕಂಡುಬಂದಾಗ ಪ್ರವಾಸಿ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟರು.
ಭಾರತದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟ ವಿದೇಶಿಗ
ನಿಲ್ದಾಣದ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಪಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು, ರೈಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವಾಗ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕನನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದ ನಂತರ, ಅವರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಿಂತಿರುಗಿಸಲಾಯಿತು. ವಿದೇಶಿ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ತ್ವರಿತತೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಅನುಭವವು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.