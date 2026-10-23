ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಜಾನ್ಸಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಏಕಮುಖ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಯಚೂರು, ನಾಗ್ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದೆ.
ಮೈಸೂರು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು (SWR) ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವೀರಾಂಗಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜಾನ್ಸಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಏಕಮುಖ (ಒನ್-ವೇ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲು ಓಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಭಾರತದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.
ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:
ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 06276 (ಮೈಸೂರು–ವೀರಾಂಗಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜಾನ್ಸಿ ಒನ್-ವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್)
ಹೊರಡುವ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.
ತಲುಪುವ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ವೀರಾಂಗಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜಾನ್ಸಿ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.
ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ? (Major Halts)
ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ.
- ಕೆಎಸ್ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು (KSR Bengaluru)
- ಧರ್ಮಾವರಂ
- ರಾಯಚೂರು
- ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್
- ಕಾಜಿಪೇಟೆ
- ಬಲ್ಹಾರ್ಷಾ
- ನಾಗ್ಪುರ
- ಇಟಾರ್ಸಿ
- ಭೋಪಾಲ್
ಬೋಗಿಗಳ ವಿವರ (Coach Composition):
- ಈ ರೈಲು ಒಟ್ಟು 20 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ:
- 12 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ (Sleeper Class) ಬೋಗಿಗಳು
- 6 ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆಯ (General Second Class) ಬೋಗಿಗಳು
- 2 ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ (ದಿವ್ಯಾಂಗ ಸ್ನೇಹಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)
ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.