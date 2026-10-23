ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಜಾನ್ಸಿಗೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಏಕಮುಖ ವಿಶೇಷ ರೈಲನ್ನು ಓಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರು, ರಾಯಚೂರು, ನಾಗ್ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದೆ.

ಮೈಸೂರು: ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆಯು (SWR) ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವೀರಾಂಗಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜಾನ್ಸಿ ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಏಕಮುಖ (ಒನ್-ವೇ) ವಿಶೇಷ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್‌ ರೈಲು ಓಡಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದ್ದು, ಉತ್ತರ ಭಾರತದತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಜನರಿಗೆ ಭಾರಿ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿದೆ.

ರೈಲು ಸಂಚಾರದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ:

ರೈಲು ಸಂಖ್ಯೆ: 06276 (ಮೈಸೂರು–ವೀರಾಂಗಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜಾನ್ಸಿ ಒನ್-ವೇ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್)

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ಹೊರಡುವ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 23 ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:00 ಗಂಟೆಗೆ ಮೈಸೂರು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಪ್ರಯಾಣ ಆರಂಭಿಸಲಿದೆ.

ತಲುಪುವ ದಿನ ಮತ್ತು ಸಮಯ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:00 ಗಂಟೆಗೆ ವೀರಾಂಗಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಜಾನ್ಸಿ ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ತಲುಪಲಿದೆ.

ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಲುಗಡೆ? (Major Halts)

ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಕರ್ನಾಟಕ, ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶ, ತೆಲಂಗಾಣ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ.

  1. ಕೆಎಸ್‌ಆರ್ ಬೆಂಗಳೂರು (KSR Bengaluru)
  2. ಧರ್ಮಾವರಂ
  3. ರಾಯಚೂರು
  4. ಸಿಕಂದರಾಬಾದ್
  5. ಕಾಜಿಪೇಟೆ
  6. ಬಲ್ಹಾರ್ಷಾ
  7. ನಾಗ್ಪುರ
  8. ಇಟಾರ್ಸಿ
  9. ಭೋಪಾಲ್

ಬೋಗಿಗಳ ವಿವರ (Coach Composition):

  • ಈ ರೈಲು ಒಟ್ಟು 20 ಬೋಗಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಲಿದೆ:
  • 12 ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ (Sleeper Class) ಬೋಗಿಗಳು
  • 6 ಸಾಮಾನ್ಯ ದರ್ಜೆಯ (General Second Class) ಬೋಗಿಗಳು
  • 2 ಲಗೇಜ್-ಕಮ್-ಬ್ರೇಕ್ ವ್ಯಾನ್ (ದಿವ್ಯಾಂಗ ಸ್ನೇಹಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ)

ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸಂಚಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ನೆರವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.