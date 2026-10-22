ರೈಲು ಬರುವವರೆಗೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡುತ್ತಾ, ಮನರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಈ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ.
ರೈಲು ಬರುವವರೆಗೆ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಯಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಗೇಮಿಂಗ್ ಆಡುತ್ತಾ, ಮನರಂಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೇರಳದ ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಸೆಂಟರ್ ಆರಂಭಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಕೇರಳದ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣವೊಂದರಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಲಿದೆ.
6,000 ಚದರ ಅಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮನರಂಜನಾ ಕೇಂದ್ರ
ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ 6,000 ಚದರ ಅಡಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೀರ್ಣದಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಮಹಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗೇಮಿಂಗ್ ವಲಯಗಳು, ವರ್ಚುವಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳಗಳು ಇರಲಿವೆ. ಈ ಕೇಂದ್ರವು ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ನಿಲ್ದಾಣದ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ರೆಸ್ಟ್ ಹೌಸ್ ಸಮೀಪ ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್, ಆಪರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ (BOT) ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ರೈಲ್ವೆ ವಿಭಾಗವು 10 ವರ್ಷಗಳ ಗುತ್ತಿಗೆ ಅವಧಿಗೆ ಬಿಡ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದೆ.
ಸಭೆ, ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ಥಳ
ಈ ಕೇಂದ್ರದ ಮೊದಲ ಮಹಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸಭಾ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 15 ಜನರು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಳಕೆಗೆ ಮೀಸಲಿಡಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೇ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಶೌಚಾಲಯ ಮತ್ತು ವಾಶ್ರೂಮ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಇರಲಿದೆ.
ಸಣ್ಣ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ ಸೌಲಭ್ಯ?
ಎರ್ನಾಕುಲಂ ಜಂಕ್ಷನ್ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೊದಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ, ಇತರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಗೂ ಈ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಸಣ್ಣ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಪ್ಲೇಸ್ಟೇಷನ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸುವ ಕುರಿತು ವಿಭಾಗವು ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರೈಲುಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುವ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಯುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮನರಂಜನೆಯ ಹೊಸ ಆಯ್ಕೆ ಸಿಗಬಹುದು.
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ
ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಒದಗಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ವಾಣಿಜ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಟಿಕೆಟ್ ಆದಾಯದ ಹೊರತಾಗಿ ಇತರ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿಯೂ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ವಿವಿಧ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದಿನಸಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳು, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಮಳಿಗೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ರೈಲ್ವೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಎರ್ನಾಕುಲಂನ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ಅಕ್ಷಯ್ ಪಿ.ಆರ್. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ವಲಯ ಆರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಭವ ಸುಧಾರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ನಿಲ್ದಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಧುನಿಕಗೊಳಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.