ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ರೈಲು ಸಂಚಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 16 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಿದ್ದು, 8 ಗಂಟೆಗಳ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬರ್ತ್ಗಳು, ಕವಚ್ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಯ ಒಳಾಂಗಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆಗೆ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಉಡುಗೊರೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿ ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್' ರೈಲು ಸಂಚಾರವು ನವೆಂಬರ್ 1 ರಿಂದ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
ಈ ಕುರಿತು ಕೇಂದ್ರ ರೈಲ್ವೆ ಖಾತೆ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದ ಎರಡನೇ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಲಿದೆ.
ಕೇವಲ 16 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಮುಂಬೈಗೆ!
ಪ್ರಸ್ತುತ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೂಪರ್ಫಾಸ್ಟ್ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ರೈಲುಗಳು ಗಮ್ಯಸ್ಥಾನ ತಲುಪಲು ಸುಮಾರು 24 ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ನೂತನ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಕೇವಲ 16 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದೂರವನ್ನು ಕ್ರಮಿಸಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಸಮಯ ಉಳಿತಾಯವಾಗಲಿದೆ.
ರೈಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು (Key Highlights):
16 ಹವಾನಿಯಂತ್ರಿತ (AC) ಬೋಗಿಗಳು: ರೈಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಎಸಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರಲಿದೆ.
823 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಬರ್ತ್ಗಳು: ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುಖಕರವಾಗಿಸಲು ಆಧುನಿಕ ಮಾದರಿಯ ಬರ್ತ್ಗಳು, ಉತ್ತಮ ಬೆಳಕಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಶಬ್ದ ಮುಕ್ತ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಕವಚ್ (KAVACH) ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಸುರಕ್ಷತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸಿಸಿಟಿವಿ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಸಂವಹನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ವಿಮಾನ ಮಾದರಿಯ ಒಳಾಂಗಣ: ಸ್ವಚ್ಛ ಬಯೋ-ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಶೌಚಾಲಯಗಳು, ಸೆನ್ಸಾರ್ ಆಧರಿತ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಊಟೋಪಚಾರದ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಲಿದೆ.
ಎರಡು ವಾಣಿಜ್ಯ ನಗರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ವೇಗ
ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈ ನಗರಗಳು ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಎರಡು ಮೆಗಾ ಸಿಟಿಗಳ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾವಿರಾರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ಐಟಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೂತನ ಸೆಮಿ-ಹೈಸ್ಪೀಡ್ ಸ್ಲೀಪರ್ ರೈಲು ಜಾರಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಐಷಾರಾಮಿ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ಸಿಗಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ವಿ.ಸೋಮಣ್ಣ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.