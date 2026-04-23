Disney World bed bug lawsuit 2026: ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವೊಂದಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಅತಿಥಿಯೊಬ್ಬರು, ಅಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಈಗ ಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡಲು ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಂಡರೂ, ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯು ಅತಿಥಿಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಬಿರುಗಾಳಿಯನ್ನೇ ಎಬ್ಬಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ಐಷಾರಾಮಿ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದೇನು?.
ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ, ಐಷಾರಾಮಿ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ 'ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ವರ್ಲ್ಡ್' ಈಗ ಅತ್ಯಂತ ಮುಜುಗರ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾದ ಕಾನೂನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದೆ. ರೆಸಾರ್ಟ್ನ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಿಗಣೆಗಳ (Bed Bugs) ವಿಪರೀತ ಕಾಟದಿಂದ ತನಗೆ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಲಾರದ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರೊಬ್ಬರು ಬರೋಬ್ಬರಿ 50,000 ಡಾಲರ್ (ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜು 47 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು) ಪರಿಹಾರ ಕೋರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದಾರೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಡೇವಿಡ್ ಬೆಸ್ಸೆ ಎಂಬ ಅತಿಥಿ 2022ರ ಮೇ 15 ರಂದು ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿರುವ 'ಡಿಸ್ನಿ ಆಲ್-ಸ್ಟಾರ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ರೆಸಾರ್ಟ್'ನಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹೂಡಿದ್ದರು. ಈ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಅವರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಿಗಣೆಗಳು ಅವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕವಿಲ್ಲದಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕಚ್ಚಿವೆ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಅವರ ಇಡೀ ದೇಹದ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಕಲೆಗಳು, ಅತೀವವಾದ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಅಲರ್ಜಿಯಂತಹ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಇದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ತೀವ್ರ ಕಿರಿಕಿರಿ, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದೈಹಿಕ ನೋವು ಹಾಗೂ ತೀವ್ರವಾದ ಮಾನಸಿಕ ವೇದನೆಯನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಳಲನ್ನು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಕದ್ದಮೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು
ಮಾರ್ಚ್ 31, 2026 ರಂದು ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಆರೆಂಜ್ ಕೌಂಟಿ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ನಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ತನ್ನ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ನೈರ್ಮಲ್ಯಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ದೂರುದಾರರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯು ಸರಿಯಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸದೆ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ವಾದವಾಗಿದೆ. ಡಿಸ್ನಿಯಂತಹ ಬೃಹತ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂತಹ ಸಣ್ಣ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿರುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಖಂಡನೀಯ ಎಂದು ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ದೂರುದಾರ ಡೇವಿಡ್ ಬೆಸ್ಸೆ ಅವರು ಕೇವಲ ದೈಹಿಕ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ತಮಗಾದ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ ಉಂಟಾದ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ತನಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ, ದುಬಾರಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಹಣ ವ್ಯಯವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆಯೂ ಇದು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹಾನಿಗಳು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಅತಿಥಿಗಳ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ನಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರು ಈ ಬೃಹತ್ ಮೊತ್ತದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಡಿಸ್ನಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಿತಿ
ಈ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾಲ್ಟ್ ಡಿಸ್ನಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣದ ಅಂತಿಮ ತೀರ್ಪಿಗಾಗಿ ಜ್ಯೂರಿ ವಿಚಾರಣೆಗೆ (Jury Trial) ವಿನಂತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಇಂತಹ ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ರೆಸಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೇಳಿಬಂದಿರುವುದು ಈಗ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮತ್ತು ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.